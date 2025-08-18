EM DIRETO
Expulsão de delegações da RTP, RDP e Lusa. MNE reuniu-se com homólogo da Guiné-Bissau

Foto: João Marques - RTP

O Ministro dos Negócios Estrangeiros reuniu-se esta segunda-feira com o homólogo da Guiné-Bissau a acredita que a tensão entre os dois países vai ser ultrapassada.

(em atualização)

Em causa está a expulsão dos jornalistas da RTP, da RDP e da agência Lusa da Guiné-Bissau. Carlos Pinto Pereira esteve esta segunda-feira com Paulo Rangel no Palácio das Necessidades com o objetivo de retomar a normalidade das relações bilaterais.

Na passada sexta-feira, o Governo local anunciou a expulsão das delegações da RTP, RDP e agência Lusa. As emissões estão suspensas desde esse dia e os representantes têm ordem para deixar aquele país africano até terça-feira.

O Ministério português dos Negócios Estrangeiros já veio repudiar "veementemente a decisão do Governo da República da Guiné-Bissau de ordenar a saída da Lusa, RTP África e RDP África daquele país e o respetivo encerramento das emissões".

"No quadro das relações bilaterais, tal decisão afigura-se altamente censurável e injustificável", acrescentam em comunicado as Necessidades.


