Filho de Trump visita Gronelândia depois do pai ter manifestado interesse em comprar ilha

Horas depois de o primeiro-ministro canadiano ter anunciado a demissão, na segunda-feira, o presidente eleito dos EUA sugeriu que o Canadá devia tornar-se um Estado norte-americano e reforçou também a ideia de adquirir a Gronelândia:, escreveu o presidente eleito, na sua rede social ‘Truth Social’, terminando com a frase:

“Tomámos conhecimento da visita planeada de Donald Trump Jr. à Gronelândia. Como não se trata de uma visita oficial norte-americana, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca não tem mais comentários a fazer sobre a visita”, afirmou o Ministério dinamarquês dos Negócios estrangeiros, na segunda-feira.



Em dezembro passado, Trump afirmou que “para efeitos de segurança nacional e liberdade em todo o mundo, os Estados Unidos da América consideram que a posse e o controlo da Gronelândia são uma necessidade absoluta”.



O governo autónomo da ilha respondeu que o território não estava à venda.







O primogénito de Trump declarou, antes de embarcar no jato privado do pai, no próprio podcast queA Gronelândia esteve no centro das atenções na primeira Administração Trump, quando Donald Trump lançou um plano para a comprar à Dinamarca, o que provocou reações de espanto e indignação em Copenhaga e na própria ilha.Embora as autoridades da Gronelândia tenham aludido a “problemas de calendário” como causa, o cancelamento despertou suspeitas nos meios de comunicação social dinamarqueses, também alimentadas pelo próprio Egede no seu discurso de Ano Novo, no qual disse que era altura de dar “o próximo passo” para o país. Esta ilha do Ártico tem dois milhões de quilómetros quadrados, sendo 80 por cento coberto por gelo, apenas 56 mil habitantes e tem novo estatuto desde 2009 que reconhece o direito à autodeterminação.A maioria dos partidos e a população defendem a separação da Dinamarca, mas metade do orçamento da ilha depende da ajuda anual de Copenhaga e as tentativas de aumentar os rendimentos com a sua riqueza mineral e petrolífera falharam até agora devido às dificuldades e aos elevados custos de extração.