Flotilha. Advogados que tiveram acesso a detidos relatam tratamento que viola direitos humanos

Camila Vidal, RTP Antena 1





Entre os detidos estão dois portugueses, médicos. Os familiares não têm qualquer informação sobre eles.





Nesta quarta-feira, ministro israelita Ben Gvir divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra ativistas da ajoelhados com as mãos amarradas depois de terem sido intercetados no mar e detidos no sul de Israel.









Montenegro referiu ainda as discussões com a União Europeia sobre a situação no Médio Oriente e que "Portugal já tem manifestado a sua disponibilidade para uma suspensão parcial do acordo com Israel".





O Governo português já tinha condenado, em comunicado, o comportamento intolerável do ministro israelita Bem Gvir num vídeo que mostra ativistas ajoelhados com as mãos amarradas depois de terem sido intercetados no mar e detidos no sul de Israel.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros referia que é "intolerável" o comportamento do ministro israelita Ben Gvir e que o tratamento de Israel, que classifica de "humilhante" constitui uma violação da dignidade humana.







A organização conseguiu visitá-los no porto, deixando a seguir relatos de um tratamento a estas pessoas que viola os direitos humanos.A Adalah é uma organização jurídica independente. Trabalha a partir de Haifa, em Israel, na defesa dos direitos humanos no país. Está sobretudo dedicada à minoria árabe palestiniana que existe no país.