França, Estados Unidos e Israel formam triunvirato para conter tensão com Líbano

", afirmou Macron à imprensa na quinta-feira, após o primeiro dia de reuniões em Borgo Egnazia, no sul de Itália."Adotámos o princípio de umaIsrael-Estados Unidos-França para avançar no plano que propusemos. Faremos o mesmo com as autoridades libanesas", acrescentou o chefe de Estado francês.

Desde o final de janeiro que a França tenta conter a violência na fronteira entre Israel e o Líbano, algo que suscitou receios de uma guerra aberta.

O plano propõe o fim da violência de ambos os lados e a retirada das forças da Al Radwan, a unidade de elite do movimento xiita libanês Hezbollah, e de outros grupos armados de uma zona tampão de dez quilómetros junto à fronteira com Israel.O plano exige ainda total liberdade de movimentos para a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, assim como um papel mais importante e um reforço de tropas para o exército libanês., onde Israel lançou uma ofensiva contra o Hamas, após o movimento islamita palestiniano ter lançado um ataque sem precedentes em solo israelita em 8 de outubro.O movimento xiita libanês, que afirma ter efetuado bombardeamentos nos últimos dois dias como represália pela morte de um dos seus comandantes num ataque israelita, recusa-se, nesta fase, a iniciar conversações enquanto não houver um cessar-fogo duradouro em Gaza.

Aumenta tensão na fronteira com o Líbano

O Hezbollah revelou esta sexta-feira ter lançado rockets e drones contra nove instalações militares israelitas. A tensão na fronteira sul do Líbano aumenta, assim, pelo segundo dia consecutivo.

Os ataques foram realizados em retaliação a um ataque israelita, na terça-feira, que matou um alto comandante do movimento xiita apoiado pelo Irão.Na madrugada desta sexta-feira, um ataque a um edifício a leste da cidade portuária de Tiro matou uma mulher e provocou mais de uma dezena de feridos, muitos deles crianças, segundo afirmaram fontes de segurança libanesas à agência Reuters.

O Hezbollah, apoiado pelo Irão, e Israel têm trocado disparos quase diários desde o início da guerra na Faixa de Gaza que começou em outubro.

O Hezbollah afirmou anteriormente, em comunicado, que disparou uma série deKatyusha e Falaq contra seis localizações militares israelitas.Fonte citada pela Reuters indica que tal envolveu o disparo de pelo menos 30ao mesmo tempo, tornando-se o maior ataque do grupo até agora na guerra de oito meses.A agência de notícias estatal libanesa avançou esta sexta-feira que "aviões de guerra inimigos lançaram um ataque contra uma casa" em Janata, uma pequena localidade localizada na região de Tiro, na quinta-feira à noite.Horas antes, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) tinham anunciado novos bombardeamentos contra "edifícios militares" e "infraestrutura terrorista" do Hezbollah, no sul do Líbano."Durante a noite, aviões de combate atacaram edifícios militares em Aita al Chaab e infraestrutura terrorista em Einta, no sul do Líbano", anunciou o exército israelita, em comunicado.

As IDF sublinharam que os sistemas de defesa aérea lançaram um intercetador contra um "objetivo suspeito", apesar de ter dito que foi "uma identificação errónea".