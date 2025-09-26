"Fronteiras da Grã-Bretanha mais seguras". Reino Unido anuncia introdução de identidade digital

Sob uma crescente pressão dos eleitores para impedir que os imigrantes entrem ilegalmente em território britânico atravessando o Canal da Mancha vindos de França, Keir Starmer anunciou esta sexta-feira em comunicado a introdução da identidade digital obrigatória, que já tinha sido previamente divulgada, até ao final da legislatura.





"Durante muitos anos, tem sido demasiado fácil para as pessoas virem para cá, entrarem na economia paralela e permanecerem aqui ilegalmente", denunciou o primeiro-ministro britânico, num comunicado citado pelo Guardian. Mas com esta medida, acredita que "será mais difícil trabalhar ilegalmente neste país".

Segundo Keir Starmer, "não é política de esquerda compassiva depender de mão de obra que explora trabalhadores estrangeiros e reduz os salários justos. Mas o simples facto de que todas as nações precisam de ter controlo sobre as suas fronteiras".



Keir Starmer aproveitou o seu discurso esta manhã na Cimeira Global Progress Action, em Londres, para anunciar oficialmente que o seu governo tornará obrigatória uma nova identificação digital gratuita para o direito ao trabalho até ao final da legislatura.



