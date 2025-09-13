Milhares de manifestantes anti-imigração e anti-racismo inundam centro de Londres

por Rachel Mestre Mesquita - RTP
Jaimi Joy - Reuters

Manifestantes antirracistas saíram às ruas de Londres, este sábado, para contrariar a manifestação anti-imigração liderada pelo ativista britânico de extrema-direita, Tommy Robinson, convocada pelo "direito à liberdade de expressão". Cerca de 110 mil pessoas reuniram-se no centro da capital londrina, segundo a Polícia Metropolitana da capital. Vários agentes foram agredidos.

A Polícia Metropolitana de Londres estima que cerca de 110 mil pessoas tenham participado este sábado na manifestação "Unite the Kingdom" (Une o Reino, numa tradução livre) convocada por Tommy Robinson, e cerca de cinco mil no protesto "Stand Up to Racism" (Ergue-te contra o racismo), de acordo com o Guardian"A Grã-Bretanha está desperta, não temos mais medo, não nos tirarão o nosso direito à liberdade de expressão", afirmou Tommy Robinson no X.

O ativista de extrema-direita Tommy Robinson, cujo o verdadeiro nome é Stephen Yaxley-Lennon, anunciou que a "revolução começou" num vídeo publicado na rede social X, onde afirmou que a marcha "Une o Reino" é a maior manifestação da história britânica

No vídeo podem ouvir-se "os patriotas britânicos" a entoarem o nome de Charlie Kirk, o jovem ativista norte-americano apoiante de Donald Trump assassinado há três dias durante um encontro público na Universidade de Utah Valley. 

Agentes da polícia agredidos 

Segundo a Polícia Metropolitana, as autoridades policiais tiveram de intervir em vários locais para impedir que os apoiantes entrassem em áreas restritas. De acordo com a mesma fonte, vários agentes foram agredidos e alguns membros da multidão violaram o cordão policial e tentaram atingir grupos adversários. 


De acordo com o Guardian, as autoridades pediram aos manifestantes do "Stand Up to Racism" que permanecessem em Whitehall, na zona de Westminster, uma vez que os manifestantes do "Unite the Kingdom" estão reunidos em todas as ruas adjacentes.

