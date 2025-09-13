Milhares de manifestantes anti-imigração e anti-racismo inundam centro de Londres

Une o Reino, numa tradução livre) convocada por Tommy Robinson, e cerca de cinco mil no protesto "Stand Up to Racism" (Ergue-te contra o racismo), de acordo com o Guardian. "A Grã-Bretanha está desperta, não temos mais medo, não nos tirarão o nosso direito à liberdade de expressão", afirmou Tommy Robinson no X. A Polícia Metropolitana de Londres estima que cerca de 110 mil pessoas tenham participado este sábado na manifestação "Unite the Kingdom" (, numa tradução livre) convocada por Tommy Robinson, e cerca de cinco mil no protesto "Stand Up to Racism" (), de acordo com o





O ativista de extrema-direita Tommy Robinson, cujo o verdadeiro nome é Stephen Yaxley-Lennon, anunciou que a "revolução começou" num vídeo publicado na rede social X, onde afirmou que a marcha "Une o Reino" é a maior manifestação da história britânica.





No vídeo podem ouvir-se "os patriotas britânicos" a entoarem o nome de Charlie Kirk, o jovem ativista norte-americano apoiante de Donald Trump assassinado há três dias durante um encontro público na Universidade de Utah Valley.





MILLIONS HAVE TURNED UP FOR OUR FOR OUR UNITE THE KINGDOM EVENT!!!!



This is the biggest protest in British history.



British patriots are chanting the name of @charliekirk11 in his memory.



Credit to RISE Radio for the video. pic.twitter.com/cFZlDEwrGN — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025

Agentes da polícia agredidos





Segundo a Polícia Metropolitana, as autoridades policiais tiveram de intervir em vários locais para impedir que os apoiantes entrassem em áreas restritas. De acordo com a mesma fonte, vários agentes foram agredidos e alguns membros da multidão violaram o cordão policial e tentaram atingir grupos adversários.





Officers are having to intervene in multiple locations to stop Unite the Kingdom protesters trying to access sterile areas, breach police cordons or get to opposing groups.



A number of officers have been assaulted. pic.twitter.com/QcQ5EyN2Pw — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 13, 2025



De acordo com o Guardian, as autoridades pediram aos manifestantes do "Stand Up to Racism" que permanecessem em Whitehall, na zona de Westminster, uma vez que os manifestantes do "Unite the Kingdom" estão reunidos em todas as ruas adjacentes.