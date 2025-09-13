Milhares de manifestantes anti-imigração e anti-racismo inundam centro de Londres
Manifestantes antirracistas saíram às ruas de Londres, este sábado, para contrariar a manifestação anti-imigração liderada pelo ativista britânico de extrema-direita, Tommy Robinson, convocada pelo "direito à liberdade de expressão". Cerca de 110 mil pessoas reuniram-se no centro da capital londrina, segundo a Polícia Metropolitana da capital. Vários agentes foram agredidos.
MILLIONS HAVE TURNED UP FOR OUR FOR OUR UNITE THE KINGDOM EVENT!!!!— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025
This is the biggest protest in British history.
British patriots are chanting the name of @charliekirk11 in his memory.
Credit to RISE Radio for the video. pic.twitter.com/cFZlDEwrGN
Officers are having to intervene in multiple locations to stop Unite the Kingdom protesters trying to access sterile areas, breach police cordons or get to opposing groups.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 13, 2025
A number of officers have been assaulted. pic.twitter.com/QcQ5EyN2Pw
De acordo com o Guardian, as autoridades pediram aos manifestantes do "Stand Up to Racism" que permanecessem em Whitehall, na zona de Westminster, uma vez que os manifestantes do "Unite the Kingdom" estão reunidos em todas as ruas adjacentes.