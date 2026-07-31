Fronteiras. Dinamarca junta-se a Itália e Finlândia e pede suspensão de Schengen em Espanha

"O sistema Schengen não inclui tal disposição: um Estado não pode excluir unilateralmente outro", explicou, à Agência France Press, Marie-Laure Basilien-Gainche, professora de Direito na Universidade de Lyon 3, em França.

Um Estado-membro pode, sim, restabelecer controlos fronteiriços excepcionais e temporários de acordo com procedimentos detalhados no Código Schengen.





São autorizados, por exemplo, em casos de "graves ameaças à segurança interna ou à ordem pública".

Reforço do controlo fronteiriço

Quase 40.000 repatriados





c/agências