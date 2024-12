Governo interino recebe desertores de regime de Assad que entregam armas

"As nossas unidades receberam desertores do regime criminoso para resolverem a sua situação. Recebemos as armas deles e também emitimos uma circular sobre a entrega de armas da polícia e do exército, que estão na posse da população", disse o ministro nas redes sociais.

O responsável afirmou que, desde "a liberação de Damasco e das restantes províncias sírias", a 08 de dezembro, quando Al-Assad fugiu para Moscovo depois de 24 anos no poder, as unidades de segurança e de polícia "movimentaram-se com determinação e sinceridade para manter a segurança e proteger as instituições, para proteger os direitos do povo e responder aos seus apelos".

O ministro comprometeu-se a estar sempre próximo do povo sírio e a garantir a segurança deste "dia e noite", acrescentou.

O novo Governo sírio, liderado por Ahmed al-Sharaa e pelo primeiro-ministro interino, Mohamed al-Bashir, está a tentar normalizar a Síria após a ofensiva de 12 dias liderada pelo grupo islamita Hayat Tahrir al Sham - herdeiro da filial síria da rede terrorista Al-Qaida - que derrubou Al-Assad.

Entre as medidas adotadas estão "centros de reconciliação" em diferentes províncias sírias, onde os membros do antigo regime se podem dirigir para regularizar a situação.