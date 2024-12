Russos e sírios intensificaram os bombardeamentos no noroeste do território que está sob controlo dos rebeldes.

Aviões sírios e russos atacaram a cidade rebelde de Idlib, no norte, e o presidente Bashar al-Assad avisa que vai reprimir os insurgentes que invadiram a cidade de Aleppo.



Pelo menos 12 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas

de acordo com socorristas no local.



O exército sírio,com o apoio da força aérea russa, diz que tem como alvo os esconderijos de grupos rebeldes e negam atacar civis.