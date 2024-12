Hamas e Fatah estabelecem pré-acordo para administrar Gaza após a guerra

No final das discussões no Cairo, sob a égide das autoridades egípcias, o Hamas e a Fatah aprovaram um projeto de acordo que deve ser validado por um decreto presidencial de Mahmoud Abbas, disse um membro da equipa de negociação do Hamas e outro da Autoridade Palestiniana.

De acordo com o projeto a que a Agência France Presse teve acesso, o comité, composto por 10 a 15 personalidades não filiadas em nenhum dos dois movimentos, vai ter autoridade sobre todas as questões relacionadas com a ajuda humanitária, a educação, a saúde, a economia e a reconstrução.

O Hamas (Movimento de Resistência Islâmica) controla o enclave palestiniano desde 2007.