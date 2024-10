Harris estará hoje com Michelle Obama e Trump regressa ao Michigan

Depois de ter gravado um episódio de podcast com o popular `influencer` texano Joe Rogan - com 14 milhões de seguidores no Spotify e 17 milhões de seguidores no YouTube - Trump regressa aos palcos de comício no Michigan, um dos estados fulcrais para o desfecho final das eleições de 05 de novembro.

O candidato republicano deverá voltar a insistir nas críticas à política económica do Presidente Joe Biden, acusando Kamala Harris de ser a seguidora de uma "estratégia desastrosa que está a destruir a indústria dos Estados Unidos".

Depois de ter estado ao lado dos artistas Beyoncé e Willie Nelson, num comício em Houston no Texas, na sexta-feira, Harris regressa à costa leste, para o Michigan, trocando com o seu candidato a vice, Tim Walz, que viaja hoje para o Novo México, depois de uma paragem no Arizona (um dos estados onde já se iniciou a votação antecipada).

No palco do comício em Kalamazoo, no Michigan, Harris estará ao lado de Michelle Obama, depois de ter tido a companhia do marido, Barack, provando que o casal presidencial está empenhado em tentar garantir a eleição da candidata democrata.

Harris e Walz têm aproveitado as iniciativas de campanha para pedir o voto antecipado, alertando para os riscos de os republicanos contestarem os resultados desta tipologia de votação e, por isso, ser importante colocar o voto no correio o mais rapidamente possível, para haver tempo de resposta a denúncias de irregularidades.

Trump deverá continuar a aproveitar os palcos dos comícios para falar sobre a necessidade de fortalecer a segurança nas fronteiras, acusando os governos democratas de permitirem o aumento da imigração ilegal.

Nas últimas horas, começou a ser divulgado um novo vídeo de campanha republicano assegurando que Trump "é o único líder que garante a segurança nas fronteiras".