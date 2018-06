Imigração. Trump ataca democratas e ressuscita correio de Clinton

Cristina Sambado - RTP21 Jun, 2018, 11:06 / atualizado em 21 Jun, 2018, 11:08 | Mundo

Num comício em Duluth, no Estado do Minnesota, Trump relacionou a questão do relatório sobre o inspetor-geral do FBI com o seu inquérito a Hillary Clinton durante as eleições de 2016.



“Eles [democratas] afirmam que estão destacar a imigração. Mas não querem mostrar o que está a acontecer no Congresso, onde este golpe foi revelado”, afirmou Trump.



O Presidente norte-americano enfrentou, nos últimos dias, uma forte contestação interna e externa devido à política de “tolerância zero” implementada pelo seu Governo. O que levou a que 2.300 crianças fossem separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos com o México. E apesar de ter assinado uma ordem executiva para acabar com a situação, Trump nada fez para voltar a reunir as famílias que já foram separadas.





Thank you Duluth, Minnesota. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/G0hbbx6xAK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2018

No seu discurso, Donald Trump recordou que desde que tomou posse a cidade de Long Island foi “libertada do gangue MS-13” e acusou os democratas de “colocarem imigrantes ilegais à frente dos cidadãos americanos”.O México também não foi esquecido, com Trump a acusar o país vizinho de estar a enviar para os Estados Unidos “violadores e assassinos”.“Eles estão a enviar o seu melhor. Mas deixem-me dizer-lhes que estamos a enviar-lhes o inferno de volta”, rematou.