Impeachment. Trump quer ser julgado "imediatamente" no Senado

“Depois de os democratas não terem respeitado os meus direitos legais na Câmara dos Representantes, nem advogados, nem testemunhas, nada, agora querem dizer ao Senado como conduzir o seu julgamento”, argumentou Donald Trump no Twitter esta sexta-feira.





Para que o processo de destituição possa avançar, a Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, deve transmitir ao Senado os artigos de acusação contra Donald Trump.



No entanto, a presidente dessa câmara, Nancy Pelosi, tem-se recusado a fazê-lo até que as regras do julgamento que se segue sejam aceitáveis para os democratas, que acreditam que o Senado, de maioria republicana, está a recusar testemunhas e não realizará um julgamento justo.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

“Na realidade, eles têm zero provas, nem sequer vão aparecer [no julgamento]. Eles querem sair.”, pediu o Presidente, relembrando, noutro, que os democratas não conseguiram “um único votos dos republicanos nesta fraude que é o”.“Os republicanos nunca estiveram tão unidos!”.O líder dos EUA acusa ainda os democratas de não quererem que o “corrupto” Adam Schiff, presidente do Comité de Inteligência, a família Biden e o denunciante anónimo que tornou pública a suspeita sobre Trump testemunhem sob juramento.

“Permanecemos num impasse”

Os democratas querem que pelo menos quatro atuais e antigos funcionários da Casa Branca com conhecimento do assunto sobre a Ucrânia testemunhem e têm tentado que Mitch McConnell, o líder republicano do Senado que ditará as regras do julgamento, revele quem irá falar, mas este recusa-se a fornecer essas informações., disse McConnell depois de uma reunião com o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer.A maioria republicana leva a crer que as hipóteses de destituição de Donald Trump são baixas. Seria necessária uma maioria de dois terços de votos favoráveis no Senado para que se tornasse no primeiro Presidente dos Estados Unidos a ser demitido.Donald Trump é acusado de ter exercido pressão sobre o homólogo ucraniano para que este investigasse Joe Biden, um dos principais rivais do Presidente norte-americano nas eleições de 2020, e o seu filho, Hunter Biden, por acreditar que estes estão envolvidos em casos de corrupção na Ucrânia e na China.Depois de ter sido considerado culpado pelos democratas dos crimes de abuso de poder e obstrução aos trabalhos do Congresso,, depois de Andrew Johnson, em 1868 e de Bill Clinton, em 1998, ambos absolvidos no Senado.