10h37 - Não há portugueses entre os feridos





No final da visita à China, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou muito brevemente sobre a situação atual na Venezuela, referindo apenas que a situação da comunidade portuguesa na Venezuela "não suscita preocupações específicas" até ao momento.











Também a partir da China, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, refere que não há registo de portugueses entre os feridos na Venezuela.







"Em relação à situação da comunidade portuguesa, continuamos sem nenhuma notícia de que tenha havido portugueses entre as pessoas que, infelizmente, foram feridas durante as manifestações de ontem", sublinhou o representante da diplomacia portuguesa.





"Também no que diz respeito aos estabelecimentos geridos ou propriedade de portugueses, também não temos nenhuma notícia de que algum tenha sofrido danos", acrescentou.







10h03 - Portugueses estão bem





Não há registo de qualquer tipo de problemas com os cidadãos portugueses na Venezuela. A garantia é deixada por José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades.





José Luís Carneiro disse na terça-feira à noite que tem estado em contacto permanente com esta comunidade e com os cônsules honorários, que se dizem disponíveis para ajudar os portugueses que vivem neste território.







9h00 - Leopoldo López na Embaixada espanhola em Caracas







O Governo espanhol confirmou esta quarta-feira que o líder da oposição, Leopoldo López, está na Embaixada espanhola em Caracas, acompanhado pela mulher, Lilian Tintori, e pela filha.





Segundo o El Pais, López e a família estão refugiados na residência do embaixador espanhol, Jesús Silva Fernandez, depois de terem estado na Embaixada do Chile na terça-feira.







Quiero actualizar información: Lilian Tintori y Leopoldo López -de ascendencia española- se trasladaron a embajada de España. Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes. — Roberto Ampuero (@robertoampuero) 30 de abril de 2019

O mesmo jornal espanhol destaca que a esta situação coloca desafios diplomáticos a Madrid, uma vez que mantém relações diplomáticas com Caracas, ainda que tenha reconhecido Juan Guaidó como presidente encarregado de levar a cabo novas eleições.

Braço de ferro entre Maduro e Guaidó





Na última madrugada, a guerra de palavras entre Nicolás Maduro e Juan Guaidó deixou ao descoberto o atual braço-de-ferro entre o regime e a oposição, depois de um dia de grande agitação e incerteza na Venezuela.







Se, por um lado, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, procurou culpar os opositores de conduzirem um “golpe” e desmentiu quaisquer intenções de abandonar o poder, o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, disse que o dia de terça-feira foi “histórico” e que o Chefe de Estado já não tem “o apoio nem o respeito” das Forças Armadas.















No entanto, e apesar dos confrontos registados entre militares na terça-feira e de Juan Guaidó ter aparecido num vídeo junto de militares na base militar La Carlota, Nicolás Maduro continuava a controlar os quartéis e bases militares do país ao final do dia, segundo foi reportado por várias agências noticiosas.





Quem escapou ao controlo de Maduro foi Leopoldo López, uma das principais figuras da oposição ao chavismo, fundador do partido Vontade Popular, que estava em prisão domiciliária desde 2017, depois de ter sido condenado a quase 14 anos de prisão em 2014.







López foi libertado ontem pelos militares que se colocaram ao lado de Guaidó e contra o regime. Houve ainda registo de 25 militares venezuelanos que pediram asilo ao Brasil.







Entretanto, com os protestos nas ruas e o apelo à mobilização popular, repetiram-se as cenas de violência que têm sido comuns na Venezuela ao longo dos últimos anos, com destaque para as imagens de um veículo blindado a atropelar vários populares desarmados.