FIFA reporta 150 milhões de pedidos de bilhetes para o Mundial2026

(Com Lusa)

“A meio da fase de sorteio, o Mundial2026 já está a bater recordes, com mais de 150 milhões de pedidos de bilhetes enviados até à data por adeptos de mais de 200 países. O resultado da fase atual, que começou em 11 de dezembro, significa que o Mundial2026 está a ter uma procura mais de 30 vezes superior à oferta”, lê-se no comunicado da FIFA.O organismo avançou também que o número de pedidos de ingressos é três a quatro vezes superior ao nível de espetadores somados nos 964 jogos que compõem as 22 edições da competição, que arrancou em 1930.Esta fase de venda de bilhetes para a prova que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México termina em 13 de janeiro de 2026.“O Mundial2026 promete ser o maior e mais inclusivo espetáculo do planeta, com mais de 150 milhões de bilhetes já solicitados nos primeiros 15 dias, tornando esta edição 30 vezes mais procurada do que o previsto. Uma verdadeira demonstração da incrível procura por parte dos adeptos”, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em declarações divulgadas pelo próprio organismo.Depois de receber muitas criticas praticamente de todo o planeta futebolístico devido ao elevado preços dos bilhetes praticados no próximo Campeonato do Mundo, a FIFA lançou recentemente um pacote de ingressos a 51 euros (60 dólares) para todos os 104 jogos da competição, incluindo a final, mas num número reduzido.Esses bilhetes serão distribuídos às federações de cada país participante e deverá resultar entre 400 e 750 por seleção para cada jogo, dependendo da capacidade do estádio em que é disputado.Os jogos de Portugal, que vai disputar o Grupo K com Colômbia, Uzbequistão e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (Jamaica ou Nova Caledónia ou República Democrática do Congo), estão entre os mais caros da primeira fase, com preços entre os 225 e 600 euros.O jogo de abertura do Mundial2026, que será entre México e a África do Sul, em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México tem bilhetes à venda entre os 870 e 2.000 euros.Já a final, que será em 19 de julho, no Metlife Stadium, em Nova Jérsia, tem ingressos entre 3.500 e 7.400 euros.O Mundial 2026 terá 16 cidades anfitriãs no Canadá, México e Estados Unidos, com a participação de 48 seleções num total de 104 jogos.