"Incomestíveis". França e Espanha protagonizam "guerra do tomate"

Na sequência das críticas dos agricultores franceses à produção agrícola espanhola, acusada de “concorrência desleal”, por alegadamente não se cumprirem em Espanha as mesmas normas fitossanitárias que em França, a antiga candidata presidencial francesa, Ségolène Royal, apoiou o argumento numa intervenção em direto na televisão francesa.



“O biológico espanhol é um falso biológico. A fruta e os legumes espanhóis não cumprem as normas francesas”, afirmou a antiga ministra francesa do Ambiente. "Já provaram os tomates espanhóis ditos biológicos? Não são comestíveis!”, criticou.





As declarações da antiga governante francesa não foram bem recebidas em Espanha, tendo levado a várias reações de líderes políticos e dos representantes dos sindicatos do setor agrícola espanhol. “Inapropriadas”, especialmente vindo de alguém que teve “responsabilidades governamentais”, considerou a ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribeira. Já o principal partido da oposição, o Partido Popular (PP), apelou à “defesa da produção espanhola”. "Não podemos permitir que afirmações infundadas arruínem todo um setor", reagiu Álvaro Barrera, presidente do sindicato Ecovalia.





"Convido-a a vir a Espanha"

No final da reunião extraordinária do Conselho Europeu, na quinta-feira, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez comentou que Ségolène Royal “não teve oportunidade de provar o tomate espanhol”. "Convido-a a vir a Espanha (...) e ela verá que o tomate espanhol é imbatível", insistiu.



A propósito da revolta dos agricultores franceses contra a produção agrícola espanhola, o líder socialista disse ter abordado a questão com Emmanuel Macron em Bruxelas. "Penso que é muito importante respeitar as manifestações pacíficas", embora devamos "condenar firmemente qualquer tipo de ação violenta", reiterou Pedro Sánchez.



"Os produtos espanhóis não gozam de qualquer vantagem competitiva em relação a outros produtos no mercado interno europeu", insistiu, lembrando que se aplicam "as mesmas regras ambientais" em “França, Espanha, Portugal, Itália, Países Baixos e outros" países da União Europeia.

