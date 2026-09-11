Irão e Arábia Saudita discutem o conflito no Iémen

Teerão apoia militar, financeira e politicamente os Houthis do Iémen, que combatem as forças governamentais e assumiram, na quinta-feira, o controlo de uma cidade-chave no Mar Vermelho, perto do estratégico estreito de Bab el-Mandeb.



A Arábia Saudita, país vizinho, ajuda o governo iemenita a repelir a ofensiva dos Houthis.



O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, discutiu com o seu homólogo saudita, Faisal bin Farhan, "a escalada das tensões e a crescente insegurança na região", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão que não menciona especificamente o Iémen.



O relato iraniano da conversa menciona "a necessidade de continuar a cooperação e os esforços diplomáticos para evitar a propagação das tensões e restabelecer a estabilidade e a segurança na região".



Num comunicado separado dedicado ao Iémen, a diplomacia iraniana sublinha que "é impossível resolver a crise iemenita através da continuidade (...) de uma intervenção militar".



Os Houthis realizaram esta semana numerosos ataques contra o sul da Arábia Saudita, provocando ataques aéreos sauditas contra as suas posições no Iémen.

Os Houthis controlam grande parte do norte do país, incluindo a capital Sanaa, bem como a grande cidade portuária de Hodeida. No entanto, até então, não detinham setores com acesso direto a Bab el-Mandeb. Uma passagem estratégica, que liga a Ásia à Europa através do Mar Vermelho e do Canal do Suez, que ganhou importância desde o início da guerra no Médio Oriente, com o bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irão, do outro lado da Península Arábica.



Após anos de relativa calma, o Iémen voltou a mergulhar na guerra em julho, sendo arrastado para o conflito regional desencadeado no final de fevereiro pela ofensiva americano-israelita contra o Irão.



Os Houthis anunciaram um bloqueio marítimo à Arábia Saudita e atacaram navios-tanque e infraestruturas do reino, incluindo uma refinaria.



A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, tem dependido da rota do Mar Vermelho desde que o conflito com o Irão fechou, de facto, o estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo mundial. Brent atinge os 109 dólares por barril

O petróleo Brent atingiu um máximo de quatro meses de 109,97 dólares por barril esta sexta-feira, após uma subida de 6% durante a noite, mas logo enfrentou pressão de venda, recuando 0,6% para 107 dólares. Ainda assim, o contrato caminhava para uma subida semanal de 11%.



Os preços do petróleo caíram esta sexta-feira, mas as principais referências (Brent e WTI) caminham para terminar a semana acima dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde meados de maio. As referências registavam ainda uma subida de mais de 10% na semana — o maior ganho desde a semana que terminou a 17 de julho. Ambos os contratos subiram mais de 6% na quinta-feira.



A OPEP reduziu a sua previsão de crescimento da procura mundial de petróleo em 2026 para 380 mil barris por dia, assinalando a quinta revisão em baixa consecutiva. A produção de petróleo da OPEP caiu 640 mil barris por dia em agosto, segundo um levantamento da Reuters.



A escalada dos preços do petróleo aumentou a importância dos dados dos preços no consumidor dos EUA referentes a agosto, que serão divulgados esta sexta-feira; estes números podem ser decisivos para confirmar ou descartar um aumento das taxas de juro por parte da Fed na próxima semana



Segundo a Reuters, analistas do JPMorgan esperam agora que oito dos nove bancos centrais dos mercados desenvolvidos aumentem as taxas de juro até ao final do ano, incluindo a Fed, o Banco do Japão (BOJ), os quatro bancos centrais da Europa e os bancos centrais da Austrália e da Nova Zelândia.



O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro pela segunda vez este ano, e algumas autoridades preveem novos aumentos, com a possibilidade de uma medida em outubro. Queda do tráfego marítimo em Hormuz

O trânsito de embarcações no Estreito de Hormuz desceu para sete na quinta-feira, face às 11 do dia anterior — de acordo com os dados preliminares de seguimento de navios divulgados esta sexta-feira —, ficando muito abaixo da média de 15 registada nos últimos 10 dias.



Das sete embarcações, saíram do estreito dois navios do tipo Panamax: um a transportar fertilizantes e o outro a navegar em lastro (sem carga), de acordo com os dados da empresa de rastreio Kpler, referentes às 03h06 GMT (04h06 em Lisboa).



Cinco embarcações entraram no estreito, incluindo um navio Panamax com carga a granel sólido, um navio Handysize carregado com aço, um Handysize transportando grãos, um navio-tanque de médio porte (MR) carregado com derivados de petróleo "sujos" (como óleo combustível) e um navio Supramax com carga a granel sólido.



Os números excluem as embarcações que possam ter atravessado o estreito com os transponders do Sistema de Identificação Automática (AIS) desligados para evitar a deteção. Entretanto, dois navios ligados à QatarEnergy — o Al Ghashamiya e o Al Daayen — apareceram a navegar em lastro dentro do Estreito de Hormuz esta semana (nos dias 9 e 6 de setembro, respetivamente), depois de terem sido vistos pela última vez fora da via navegável a 6 e 3 de setembro.



Outra embarcação controlada pela QatarEnergy, o Al Marrouna, também saiu do Estreito de Hormuz esta semana, entregando uma carga de Ras Laffan para o Paquistão a 10 de setembro. A viagem marcou o primeiro embarque conhecido de GNL a bordo de um navio-tanque ligado ao Catar desde o final de julho, quando o Al Areesh transportou uma carga de Ras Laffan também para o Paquistão.



Antes do início do conflito que envolveu o Irão, a 28 de fevereiro, o estreito movimentava tipicamente cerca de 125 grandes navios comerciais por dia — incluindo navios-tanque, transportadores de gás, graneleiros e navios porta-contentores —, representando cerca de 20% do fornecimento mundial diário de petróleo bruto e gás natural liquefeito.

