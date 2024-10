Irão planeia triplicar orçamento de defesa face aumento das tensões com Israel

O Parlamento iraniano aprovou, esta terça-feira, o esboço do orçamento para o ano fiscal de 2025/2026., anunciou Fatemeh Mohajerani, porta-voz do Governo iraniano, sem avançar qual a verba exata que será atribuída para gastos militares no próximo ano.As autoridades iranianas não divulgaram o montante do orçamento da defesa deste ano, mas sabe-se que a maior parte do orçamento militar do país foi atribuída à Guarda Revolucionária, a divisão das forças armadas do Irão responsável pela defesa do regime da República Islâmica.

O restante da verba foi distribuído entre o Estado-maior General das Forças Armadas e do exército regular.

(sem incluir os gastos com a Guarda Revolucionária). Em comparação, Israel gastou 25,4 mil milhões de euros em recursos militares o ano passado.O aumento do investimento na defesa acontece numa altura de crescente tensão entre o Irão e Israel.Este ataque era há muito esperado, depois de o Irão ter disparado cerca de 200 mísseis contra Israel, a 1 de outubro.“A doutrina de defesa de Teerão tem sido manter a guerra longe do Irão, independentemente do que aconteça. Agora, essa doutrina de defesa está a enfrentar enormes desafios porque as autoridades iranianas estão a perceber que a possibilidade de uma guerra convencional em casa está a tornar-se cada vez mais uma realidade”, diz Serdar.

O Irão já prometeu que vai usar “todas as ferramentas disponíveis” para responder ao ataque israelita.