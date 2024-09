Israel acusado de violar legislação laboral ao reter salários de palestinianos

Segundo a queixa apresentada à Organização Mundial do Trabalho (OIT),- altura em que o Hamas desencadeou um ataque que matou cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel - e,O ataque desencadeou uma ofensiva israelita em Gaza que matou mais de 41 mil palestinianos e devastou grande parte do território.



As críticas ao tratamento dado por Israel aos trabalhadores palestinianos, sob escrutínio há décadas, aumentaram no organismo laboral da ONU, com sede em Genebra, desde o início da guerra, a 7 de outubro.

A queixa, resumida num comunicado enviado aos jornalistas, centra-se naA queixa reclama salários não pagos e outras compensações para eles e outrostrabalhadores palestinianos que, segundo os sindicatos, podem ascender a milhares de milhões de dólares.”, afirmou Assaf Adiv, diretor executivo da Associação de Trabalhadores de Maan, uma organização de trabalhadores independentes em Israel. “Não receberam qualquer indemnização e, desde então, têm sofrido de pobreza extrema.Os trabalhadores constituem uma camada social importante na sociedade palestiniana, que é pacífica e não se associa ao Hamas, pelo que não devem ser punidos”.

De acordo com as estimativas da OIT, o salário médio diário dos trabalhadores palestinianos em Israel era de 297,30 shekels (71.99 euros), com salários semanais médios que variavam entre 2.100 e 2.600 shekels (508 e 629 euros).

, na sequência do ataque do Hamas de 7 de outubro, de acordo com um dossier jurídico sobre a queixa, deixando esses trabalhadores com salários não pagos de setembro e outubro. Estes salários deveriam ter sido pagos a 9 de outubro., de acordo com o documento, que argumenta que lhes são devidos salários estipulados pelos seus contratos de trabalho para o seu trabalho anterior e meses subsequentes.

Os sindicatos alegam que Israel está a violar a convenção da OIT sobre a proteção dos salários, que foi ratificada por uma centena de Estados membros, incluindo Israel, em 1959.

De acordo com as regras da OIT, o organismo pode criar a chamada comissão tripartida, composta pelo governo e por grupos de empregadores e de trabalhadores, para analisar alegadas violações da convenção. Isto pode eventualmente levar a uma investigação e mesmo a sanções, como aconteceu em Myanmar nos anos 90.

Um relatório de maio da Organização Internacional do Trabalho estimava que, desde 7 de outubro, o. “As perdas de produção económica em todo o Território Palestiniano Ocupado estão estimadas em cerca de 19 milhões de dólares por dia”, afirmava o documento.

Segundo a OIT, perderam-se mais de 500 mil postos de trabalho em Gaza e na Cisjordânia, agravando um cenário económico já de si terrível para os palestinianos. Em março, Mohamed Mustafa, o primeiro-ministro palestiniano, afirmou que a taxa de desemprego era de 89 por cento.

“Quando visitei a Cisjordânia no início deste ano, testemunhei a miséria económica vivida pelas famílias dos trabalhadores palestinianos empregados em Israel”, disse Luc Triangle, secretário-geral da Confederação Sindical Internacional.“Como sempre, os trabalhadores estão a suportar o pior do conflito que continua. Através desta petição, queremos garantir que os tão necessários salários em atraso sejam pagos aos trabalhadores que estão a lutar para fazer face às despesas”.

Os sindicatos na origem da queixa representam cerca de 207 milhões de trabalhadores em mais de 160 países. Incluem a Internacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira, a Internacional da Educação, a IndustriAll Global Union, a Federação Internacional dos Jornalistas, a Confederação Internacional dos Sindicatos, a Federação Internacional dos Trabalhadores dos Transportes, a União Internacional das Associações de Trabalhadores da Alimentação, Agricultura, Hotelaria, Restauração, Catering, Tabaco e Afins, a Internacional dos Serviços Públicos e a UNI Global Union.



O Comité Consultivo Sindical da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico também subscreveu a queixa.