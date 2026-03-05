Israel anuncia "próxima fase" das operações militares e promete "mais surpresas"

"É uma questão de tempo". Depois do Irão Trump aponta para Cuba
O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a admitir que poderá assumir o controlo de Cuba, afirmando que "é uma questão de tempo".
"Queremos terminar isto primeiro", disse, referindo-se ao conflito no Irão.
O presidente norte-americano adiantou que Cuba “quer muito fechar um acordo".
Na passada sexta-feira, Donald Trump levantou a possibilidade de uma "tomada pacífica" de Cuba, adiantando que o secretário de Estado, Marco Rubio, estava a tratar do assunto a um "nível muito elevado".
"O Governo cubano está a falar connosco e está numa situação muito difícil", afirmou Trump à saída da Casa Branca para uma viagem ao Texas.
"Não têm dinheiro. Não têm nada agora, mas estão a falar connosco e talvez possamos assumir um controlo amigável de Cuba", acrescentou.
As relações entre os dois países têm-se deteriorado nos últimos meses e as declarações de Trump surgem num contexto de, por um lado, de grave crise económica em Cuba e, por outro, de tensão entre o Washington e Havana.
Cuba está a atravessar por uma grave crise energética devido ao bloqueio norte-americano ao petróleo e que está a afetar toda a cadeia económica do tabaco, que é um dos principais setores económicos, algo que é acentuado pelo embargo imposto pelos Estados Unidos em 1962.
Comando Central EUA. Mais de 30 navios iranianos afundados e uso de mísseis balísticos caiu 90%
Os ataques com mísseis balísticos do Irão diminuíram 90 por cento desde o primeiro dia da guerra, disse aos jornalistas o almirante norte-americano Brad Cooper, comandante das forças norte-americanas no Médio Oriente e chefe do Comando Central.
Pete Hegseth. Irão erra se pensa que EUA não vão conseguir sustentar a ofensiva
"Não há expansão nos nossos objetivos. Sabemos exatamente o que estamos a tentar alcançar", disse Hegseth.
Uma hora antes, o presidente Donald Trump afirmara que queria "terminar com o Irão primeiro, mas Cuba é uma questão de tempo", levantando o véu sobre o próximo objetivo da política externa da sua Administração.
Três hospitais inoperacionais e mais de 3.643 edifícios atingidos em Teerão
O presidente do organismo, Pir Hossein Kolivand, detalhou que, dos 3.643 edifícios civis afetados, pelo menos 3.090 residências, 528 edifícios de comércio, mas também 13 centros médicos e nove sedes do Crescente Vermelho foram atingidos.
Além disso, grandes centros médicos como o hospital Khatam, em Teerão, com mais de 1.000 camas, ou o hospital Gandhi foram atingidos pelos bombardeamentos, causando danos a pessoas que estavam a receber tratamento médico, enquanto pacientes, incluindo recém-nascidos, tiveram que ser transferidos para outros locais, de acordo com a Cruz Vermelha.
Outros hospitais, como o Valiasr Burn, também em Teerão, ficaram completamente inutilizados.
"Estes ataques à infraestrutura civil violam as Convenções de Genebra. Foram apresentados relatórios dos danos à Cruz Vermelha Internacional e aos organismos internacionais competentes para acompanhamento legal", afirmou o Governo iraniano, referindo-se aos tratados internacionais assinados na cidade suíça que limitam a barbárie da guerra.
O porta-voz do Ministério da Saúde do Irão, Hosein Kermanpour, detalhou que os bombardeamentos de Israel e dos Estados Unidos mataram quatro profissionais médicos e um total de 28 profissionais de saúde ficaram feridos.
"Os ataques diretos ou indiretos à infraestrutura de saúde e ao pessoal médico violam os princípios mais fundamentais do direito internacional humanitário", afirmou o porta-voz.
Israel lançou hoje a décima segunda onda de ataques contra o Irão, que se concentraram principalmente em alvos militares em Teerão, nomeadamente sedes militares da Guarda Revolucionária e armazéns de armas, segundo o exército israelita.
A porta-voz do Governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, afirmou, no entanto, que Israel e os Estados Unidos continuam a atacar alvos civis, como escolas, universidades e centros médicos.
Pelo menos 1.230 pessoas foram mortas no Irão desde sábado, segundo o balanço de hoje da organização governamental iraniana Fundação dos Mártires e Assuntos dos Veteranos do Irão.
Lusa
Diplomatas da Liga Árabe debatem ataques do Irão, domingo, por videoconferência
A reunião foi solicitada pela Arábia Saudita e será realizada por videoconferência, acrescentou o jornal.
MNE e Força Aérea anunciam operação de retirada de portugueses do Médio Oriente
A solicitação do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Ministério da Defesa Nacional resultou na operação de repatriamento de portugueses que envolve um avião C130 da Força Aérea Portuguesa e uma aeronave A330 fretada à TAP, referiu um comunicado conjunto do MNE e da Força Aérea.
À Lusa, a porta-voz da Comissão Europeia com a pasta da Preparação, Eva Hrncirova, referiu que 15 Estados-membros já ativaram, até ao momento, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para repatriar cidadãos nacionais e confirmou que Portugal é um deles. A porta-voz referiu que alguns dos voos organizados já "chegaram em segurança à Europa e outros estão previstos para os próximos dias".
"A situação é instável e muda a cada hora. Por esse motivo, e por questões de segurança, não divulgamos detalhes das operações", referiu.
Ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, os Estados-membros podem pedir assistência à UE para o repatriamento de cidadãos, cabendo depois à Comissão Europeia coordenar a resposta e "contribuir para o transporte e custos operacionais de voos".
Reportagem RTP. Milhares de estrangeiros continuam retidos em Israel
Muitos estrangeiros estão retidos em Israel por causa da guerra. Os enviados especiais da RTP a Telavive, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, conheceram um casal que chegou no dia anterior ao início da guerra.
Iranianos em Portugal acompanham guerra com preocupação
Os iranianos em Portugal acompanham a guerra no Irão com preocupação. Alguns festejaram a morte de Ali Khamenei.
Irão dispara nova vaga de mísseis contra Israel
Líbano. Forças israelitas recebem ordens para avançar ainda mais
Israel anuncia "próxima fase" das operações militares e promete "mais surpresas"
"Tendo concluído com sucesso a fase de ataque surpresa, durante a qual estabelecemos superioridade aérea e neutralizamos a rede de mísseis balísticos, estamos agora a avançar para a próxima fase da operação", anunciou o tenente-general Eyal Zamir num comunicado televisivo.
Já o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que "há muitos resultados positivos", mas que "ainda há muito a fazer" no conflito contra o Irão.
"Continuamos a atacar os alvos do regime terrorista no Irão e também os elementos terroristas no Líbano. Há muitas conquistas, mas ainda há muito a fazer", indicou Netanyahu num vídeo divulgado pelo gabinete governamental.
O líder israelita visitou hoje uma base aérea no sul de Israel e reuniu-se com pilotos do Exército dos Estados Unidos que estão a participar nas operações.
"A cooperação entre o Exército dos Estados Unidos e as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) é histórica", acrescentou.
Portugal ativou Mecanismo Europeu de Proteção Civil para repatriamento de cidadãos
Portugal ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para organizar o repatriamento de cidadãos portugueses no Médio Oriente, indicou uma porta-voz da Comissão Europeia à agência Lusa.
Segundo indicaram fontes europeias à Lusa, Portugal pediu para ser organizado um voo de repatriamento, disponibilizando-se a dar lugares nesse voo a outros Estados-membros.
À Lusa, a porta-voz da Comissão Europeia com a pasta da Preparação, Eva Hrncirova, referiu que 15 Estados-membros já ativaram, até ao momento, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para repatriar cidadãos nacionais e confirmou que Portugal é um deles.
A porta-voz referiu que alguns dos voos organizados já "chegaram em segurança à Europa e outros estão previstos para os próximos dias".
"A situação é instável e muda a cada hora. Por esse motivo, e por questões de segurança, não divulgamos detalhes das operações", referiu.
Ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, os Estados-membros podem pedir assistência à UE para o repatriamento de cidadãos, cabendo depois à Comissão Europeia coordenar a resposta e "contribuir para o transporte e custos operacionais de voos".
Aliados da NATO elevam o nível de defesa antimíssil balístico
Os embaixadores dos 32 países da NATO, reunidos em Bruxelas na quinta-feira, manifestaram o seu apoio a esta medida e condenaram veementemente o ataque do Irão contra a Turquia na quarta-feira, enfatizou a Aliança.
Referindo-se ao incidente ocorrido na Turquia na quarta-feira, o Coronel O'Donnell declarou que as forças da NATO identificaram a ameaça, confirmaram a trajetória do míssil e enviaram um intercetor para o neutralizar em 10 minutos.
Na quinta-feira, o Ministério da Defesa turco declarou que os sistemas de defesa da NATO intercetaram e neutralizaram um míssil balístico disparado do Irão e detetado em direção à Turquia, mas não forneceu mais detalhes sobre o incidente.
A Turquia "não era o alvo do míssil", disse um responsável turco à AFP na quarta-feira.
"Acreditamos que o alvo era uma base militar" no Chipre, "mas que o míssil se desviou da rota", disse, sob anonimato.
Disparos de mísseis forçam voo de repatriamento fretado à Air France a regressar a França
"Este voo, destinado a ir buscar os nossos compatriotas aos Emirados Árabes Unidos, foi forçado a regressar na quinta-feira à noite devido aos disparos de mísseis na área. Esta situação reflete a instabilidade na região e a complexidade das operações de repatriamento", disse à emissora X.
Irão pronto a "repelir" uma invasão terrestre nega "conversas" com os EUA
Nos primeiros dias do conflito, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a possibilidade de os Estados Unidos enviarem tropas para o terreno no Irão não estava descartada e poderia acontecer, "se necessário".
Palavras ecoadas pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, que assegurou que os Estados Unidos iriam "até onde for necessário".
"Não estamos a pedir um cessar-fogo. Não vemos qualquer razão para negociar com os Estados Unidos", esclareceu.
"Não temos qualquer intenção de fechar o estreito neste momento", disse Araghchi à NBC News. "Não o fechámos. São os navios e os petroleiros que não estão a tentar atravessá-lo porque temem ser atacados por um dos lados."
França promete veículos blindados e apoio militar às Forças Armadas libanesas
Petróleo dos EUA continua a subir e ultrapassa os 79 dólares
Pelas 16:40 (hora de Lisboa), o preço do barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), para entrega em abril, subia 6,08% para 79,20 dólares (cerca de 68,15 euros).
Já o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte, uma referência internacional, para entrega em maio, cresceu 3,75% para 84,45 dólares (aproximadamente 72,66 euros).
Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).
Portugal transmite "total solidariedade" à Turquia após ataque atribuído a Teerão
O ministério dirigido por Paulo Rangel sublinhou que "a Turquia promove estabilidade e responsabilidade: nada justifica esta provocação".
Portugal expressa total solidariedade à Turquia após o ataque do Irão, repelido pela defesa aérea da @NATO.— Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) March 5, 2026
A Turquia promove estabilidade e responsabilidade: nada justifica esta provocação.
A vertigem iraniana de escalada indiscriminada do conflito tem de parar.@HakanFidan
"A vertigem iraniana de escalada indiscriminada do conflito tem de parar", referiu ainda.
As defesas da NATO na Turquia informaram na quarta-feira que tinham intercetado um míssil iraniano sobre o Mediterrâneo oriental e que estilhaços da munição caíram no extremo sul do país, sem causar vítimas, o que o Governo turco confirmou.
No entanto, o Estado-Maior das Forças Armadas do Irão negou ter lançado um míssil contra a Turquia.
"As Forças Armadas da República Islâmica do Irão respeitam a soberania da Turquia, país vizinho e amigo, e negam qualquer lançamento de mísseis contra o seu território", indicou o Estado-Maior iraniano num comunicado divulgado pelos meios de comunicação social do país.
c/Lusa
Sri Lanka desembarca 208 tripulantes de navio iraniano
Trump quer envolver-se na escolha do próximo líder do Irão
"Não temos de estar a repetir isto a cada cinco anos. Alguém que seja ótimo para o povo, ótimo para o país", adiantou.
Donald Trump indicou que não aceitaria que o seu filho, Mojtaba Khamenei, assumisse o cargo, acrescentou.
O seu filho, Mojtaba Khamenei, está entre os candidatos à sua sucessão. É considerado uma das figuras mais influentes da República Islâmica.
O nome de Hassan Khomeini, neto do Ayatollah Ruhollah Khomeini, foi também mencionado para o cargo, tradicionalmente ocupado por uma figura religiosa.
Terça-feira, Donald Trump disse, a propósito dos futuros líderes do Irão, que "a maioria das pessoas em quem pensávamos já morreu... E agora temos outro grupo [de líderes]. Também podem morrer. Em breve não conheceremos mais ninguém".
Trump afirmou que Pahlavi "parece muito agradável", mas considerou preferível que a liderança surja a partir do interior do país, "alguém que esteja lá, que seja popular, se é que existe essa pessoa".
Líbano apela França a interferir junto de Israel para parar ataques
Kaja Kallas. "Caos" no Médio Oriente deriva da erosão do direito internacional
"Hoje, o caos que vemos à nossa volta no Médio Oriente é uma consequência direta da erosão do direito internacional", disse ela, argumentando que a invasão da Ucrânia pela Rússia encorajou outros a agir com impunidade.
A China, disse ela, está também a aproveitar a erosão das regras internacionais para alargar a sua influência na região da Ásia-Pacífico e pressionar as economias europeias.
"Sem restaurar o direito internacional, juntamente com a responsabilização, estamos condenados a ver repetidas violações da lei, perturbações e caos", argumentou Kallas.
Referindo-se aos Estados Unidos, ela disse que a mudança na política externa de Washington "abalou a relação transatlântica até aos seus alicerces, com repercussões noutras partes do mundo", e classificou o seu impacto na ordem internacional como "sísmico".
"A direção atual é uma nova ordem mundial caracterizada pela competição e pela política de poder coercivo, uma ordem mundial dominada por um punhado de potências militares que visam estabelecer e assegurar esferas de influência", disse Kallas.
Kallas proferiu a Churchill Special Lecture cerca de 80 anos depois de o líder britânico em tempo de guerra, Winston Churchill, ter discursado na Universidade e defendido a construção de "Estados Unidos da Europa" após a devastação da Segunda Guerra Mundial.
Mísseis iranianos incendeiam refinaria no Bahrein
As operações da refinaria continuam, informou o Centro Nacional de Comunicações do Bahrein.
Embaixador do Irão nega ataque à embaixada dos EUA em Riade
"Nenhum drone foi lançado do Irão em direção à embaixada dos EUA em Riade", disse o embaixador à AFP em entrevista exclusiva.
Antes do início da guerra, Riade tinha apoiado os esforços diplomáticos para aliviar as tensões entre Teerão e Washington e prometido que o seu espaço aéreo não seria utilizado para ataques contra o Irão.
Agência Fitch antecipa aumento da volatilidade dos preços de eletricidade na Europa
"O conflito em curso no Médio Oriente provocou um aumento no preço do TTF (Title Transfer Facility) para cerca de 50 euros/MWh, um aumento de cerca de 50% em relação à média de janeiro-fevereiro, uma vez que fluxos significativos de GNL (Gás Natural Liquefeito) do Qatar (que representa cerca de 20% do fornecimento global) não conseguem transitar pelo Estreito de Ormuz", lê-se numa análise da agência de notação financeira, divulgada esta quinta-feira.
A Fitch alertou que isto afeta os preços da eletricidade em toda a Europa, já que as centrais a gás geralmente definem o preço da eletricidade em vários países devido ao sistema de preços marginais.
A agência acredita que o conflito "durará menos de um mês, mas um conflito prolongado demonstraria a vulnerabilidade da Europa em termos de acessibilidade energética", ainda que o abastecimento deva "permanecer seguro", uma vez que os contratos de fornecimento de gás a longo prazo da região se referem principalmente ao GNL e aos gasodutos dos EUA, e a temporada de aquecimento de inverno está a chegar ao fim.
Mesmo assim, a agência assumiu que "um conflito mais longo teria um impacto significativo nos preços do gás e, consequentemente, da eletricidade, dada a necessidade de reabastecer o `stock` de gás num mercado restrito".
Na avaliação do perfil de crédito das empresas de serviços públicos europeias, a Fitch estará atenta à "disposição das empresas em adaptar as estruturas de capital a quaisquer dinâmicas de mercado ou regulamentações que possam afetar estruturalmente o preço da eletricidade".
Lusa
Reino Unido reforça efetivos e meios militares no Qatar
Esta mobilização visa "reforçar as nossas [do Reino Unido] operações defensivas no Qatar e em toda a região", explicou Starmer, durante uma conferência de imprensa em Downing Street (sede do gabinete governamental britânico).
O primeiro-ministro e líder trabalhista tem sido criticado pela demora no envio de meios militares para a região, nomeadamente para Chipre, onde possui duas bases aéreas, uma das quais foi atingida por um drone na segunda-feira.
No entanto, Starmer salientou que Londres já tinha enviado aviões de combate, mísseis de defesa antiaérea, radares e sistemas antidrone para Chipre e Qatar em janeiro e fevereiro.
"Para garantir que estivéssemos em estado de prontidão elevada" em caso de conflito, frisou.
Dois helicópteros Wildcat, armados com mísseis Martlet antidrone, vão chegar a Chipre na sexta-feira, adiantou o governante, e o contratorpedeiro "HMS Dragon" deverá partir em breve para o Mediterrâneo.
Sobre a decisão de não participar nos ataques ofensivos dos Estados Unidos (EUA) e Israel ao Irão lançados no sábado, o primeiro-ministro reiterou que "a posição britânica de longa data é que o melhor caminho a seguir para o regime e para o mundo é um acordo negociado com o Irão, no qual este país renuncie às suas ambições nucleares".
"Foi por isso que tomei a decisão de que o Reino Unido não se juntaria aos ataques iniciais dos EUA e de Israel ao Irão. Essa decisão foi deliberada. Foi no interesse nacional e mantenho-a", insistiu.
O chefe do Governo britânico acrescentou que "permanecerá firme" nos valores e princípios britânicos, "independentemente da pressão para fazer o contrário".
Quando o Irão começou a retaliar, explicou, a situação mudou e o Reino Unido juntou-se às operações de defesa contra os drones e mísseis para proteger as centenas de milhares de britânicos que vivem no Médio Oriente, bem como muitos militares.
"Enquanto a região foi mergulhada no caos, o meu foco tem sido proporcionar uma liderança calma e sensata, no interesse nacional", reivindicou.
Mais de 140 mil britânicos estão atualmente na região e registaram-se no sistema de comunicação consular. Centenas deverão regressar ao Reino Unido nos próximos dias em aviões fretados pelo Governo, tendo o primeiro descolado de Omã hoje à tarde.
Starmer. Reino Unido e EUA partilham informações 24/7 como habitualmente
"Estamos a partilhar informações de inteligência 24 horas por dia, 7 dias por semana, da forma habitual. Esta é a relação especial. Esta é a relação especial em funcionamento", disse Starmer em conferência de imprensa.
Menos cancelamentos de voos na quinta-feira, recuperação visível nos Emirados
A Cirium, especialista em dados de aviação, contabilizou 87 voos com partida do Aeroporto Internacional do Dubai (DXB) e 15 do Aeroporto de Abu Dhabi, enquanto 60 conseguiram sair de Mascate, no vizinho Omã. Em contraste, os aeroportos de Doha (Catar), Manama (Bahrein) e Kuwait não registaram qualquer actividade.
Em toda a região, a Cirium registou uma taxa de cancelamento de voos de 43,4% na quinta-feira, depois de 61% na quarta-feira e mais de 65% entre domingo e terça-feira.
Entre os aviões que partiram do Dubai, que antes da guerra era o segundo aeroporto mais movimentado do mundo em número de passageiros, estavam vários Airbus A380 da Emirates, a principal companhia aérea do território. Outros chegaram do estrangeiro, incluindo de destinos distantes como Los Angeles (EUA).
No seu site, a companhia aérea indicou que estava a operar com "horários de voos reduzidos até novo aviso" após "a reabertura limitada do espaço aéreo" nos Emirados Árabes Unidos.
"Estes voos estão disponíveis para reserva e daremos prioridade aos clientes que tenham reservado com antecedência", acrescentou a Emirates, alertando que "os passageiros em trânsito pelo Dubai só serão aceites se o voo de ligação não for suspenso".
De acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24, as aeronaves que partiram da Emirates na quinta-feira seguiram para sul, afastando-se do Golfo e do Irão, que tem sido alvo de uma ofensiva israelo-americana desde sábado.
Bloqueio de internet isola iranianos do exterior
O acesso à Internet ainda está a "cerca de um por cento dos níveis normais" no Irão, informou na quinta-feira o observatório Netblocks, que monitoriza a liberdade de comunicação online.
"O bloqueio da internet já ultrapassou as 120 horas, com a conectividade a manter-se parada", resumiu uma mensagem publicada na rede social X.
As autoridades iranianas cortaram o acesso à internet no sábado, após o início dos ataques aéreos de Israel e dos Estados Unidos, mergulhando o país num apagão de informação.
Ao longo dos anos, a República Islâmica desenvolveu uma extraordinária capacidade de controlo da internet. Mesmo em circunstâncias normais, a navegação é restrita e o acesso às redes sociais, incluindo o Facebook, Instagram e YouTube, é instável.
Os iranianos habituaram-se a estas medidas, que contornam utilizando redes virtuais privadas (VPNs).
Mortos vítimas de ataques israelitas no Líbano ascendem a 102
Em comunicado, o ministério indicou que este número pode aumentar, uma vez que os hospitais continuam a receber vítimas. O número de mortos anteriormente divulgado era de 77.
Série de fortes explosões ouvidas em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
"Os sistemas de defesa aérea estão a responder a uma ameaça de míssil", disse a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres e Crises num comunicado divulgado na quinta-feira.
Os habitantes de Abu Dhabi relataram ter ouvido uma "intensa barragem" e fortes explosões.
Irão acusa Israel de ser responsável pelo lançamento de drones sobre o Azerbaijão
Numa chamada telefónica com o seu homólogo do Azerbaijão, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros negou que o Irão tenha "disparado projéteis" contra esse país e denunciou "o papel do regime israelita nesses ataques, com o objetivo de desviar a atenção da opinião pública e prejudicar as boas relações do Irão com os seus vizinhos".
As declarações foram avançadas num comunicado publicado pela diplomacia iraniana.
Regulador da aviação recomenda confirmar voos e alerta para regras de reembolso
O regulador da aviação (ANAC) recomendou aos passageiros com viagens afetadas pela situação no Médio Oriente confirmarem os voos antes de viajar e lembrou que, se o voo não for cancelado, o reembolso depende das condições da tarifa adquirida.
Em comunicado publicado no seu site, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) aconselha os passageiros a consultarem as páginas de internet das transportadoras aéreas com as quais têm reservas confirmadas, para obter informação atualizada sobre os voos agendados e outra informação considerada relevante.
O regulador recorda ainda que "se o voo não for cancelado, e o passageiro optar por não viajar, um eventual reembolso está sujeito às condições da tarifa adquirida".
A ANAC recomenda também a consulta da página do Ministério dos Negócios Estrangeiros com conselhos aos viajantes.
O conflito no Médio Oriente tem provocado perturbações na aviação regional, levando ao encerramento temporário de alguns aeroportos, à restrição de voos e a alterações de rotas por motivos de segurança, devido à instabilidade do espaço aéreo e ao risco de ataques ou intercetações militares.
As autoridades dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, decidiram restringir temporariamente os voos por razões de segurança, já que o espaço aéreo regional tornou-se instável e potencialmente perigoso para a aviação civil devido à possibilidade de ataques ou intercetações militares.
O Aeroporto Internacional do Dubai é um dos principais centros de aviação do mundo e o mais movimentado do Médio Oriente, funcionando como principal `hub` da Emirates e como um dos maiores pontos de ligação entre a Europa, Ásia, África e Oceânia.
Nos últimos dias, alguns voos começaram a ser retomados de forma gradual, mas o aeroporto continua a operar com horários reduzidos dando prioridade para voos essenciais ou de repatriamento.
35.000 tripulantes e passageiros de navios bloqueados no estreito de Ormuz
Cerca de 20.000 tripulantes e 15.000 passageiros ficaram bloqueados no Golfo Pérsico devido à guerra no Médio Oriente e à paralisia do estreito de Ormuz, anunciou hoje a Organização Marítima Internacional (IMO, em inglês).
A agência da ONU com sede em Londres manifestou-se "profundamente preocupada" com o bem-estar e a segurança de passageiros de cruzeiros e de tripulantes de diferentes navios, segundo um comunicado divulgado no seu `site`.
"Embora a perturbação no comércio global seja significativa, a principal preocupação da IMO continua a ser as implicações humanitárias e de segurança para os tripulantes a bordo de navios que operam naquela área", afirmou.
A IMO, responsável pela segurança marítima, acrescentou estar pronta para "colaborar com todas as partes interessadas para contribuir para garantir a segurança e o bem-estar" das pessoas afetadas.
O estreito de Ormuz, uma passagem estratégica por onde transita 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, continuava hoje paralisado devido à guerra.
Os Guardas da Revolução iranianos reivindicaram na quarta-feira o controlo do estreito e ameaçaram "queimar qualquer navio" que o tente atravessar.
Azerbaijão fecha espaço aéreo junto ao Irão por 12 horas
"Estamos a apelar a que o conflito não aumente". A mensagem do Conselho de Cooperação do Golfo e UE
Portugal esteve representado em reunião ministerial pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e para a Cooperação, Ana Isabel Xavier.
Os ministros sublinharam a importância da parceria estratégica entre a UE e o Conselho de Cooperação do Golfo, condenaram veementemente os injustificáveis ataques iranianos contra os países do CCG, que ameaçam a segurança regional e global, e apelaram ao Irão para que cesse imediatamente os seus ataques.A União Europeia reafirmou a sua solidariedade para com os países do Golfo, como referiu a comissária para o Mediterrâneo Dubravka Šuica.
“Adotámos, por unanimidade, a declaração de solidariedade com os países do Conselho de Cooperação do Golfo, mas estamos a apelar para que o conflito não aumente. Para nós, o diálogo diplomático é a melhor solução", referiu a comissária em declarações aos jornalistas em Bruxelas.
"Preocupa-nos a liberdade de navegação marítima, sabendo que 25% do comércio mundial passa pelo Mediterrâneo. Por isso, para nós, o Estreito de Ormuz é muito importante, assim como a passagem pelo Mar Vermelho e pelo Canal do Suez”.
Os ministros reiteraram o seu compromisso com a estabilidade regional e apelaram à proteção dos civis e ao pleno respeito pelo Direito Internacional, pelo Direito Internacional Humanitário e pela obrigação de respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas.
Nesta reunião, discutiram-se ainda os “danos significativos causados pelos recentes ataques indiscriminados do Irão contra os Estados-membros do Conselho de Cooperação do Golfo, que visaram infraestruturas civis, incluindo instalações petrolíferas, instalações de serviços e áreas residenciais, resultando em danos materiais e ameaçando a segurança, a integridade física e a vida dos civis” refere o comunicado conjunto emitido no fim da reunião desta manhã".
“Estamos também gratos aos parceiros dos países do Conselho de Cooperação do Golfo pelo repatriamento dos nossos cidadãos europeus”, referiu a comissária para o Mediterrâneo.
“E acreditamos que o nosso trabalho não termina aqui e a nossa cooperação não termina aqui. Precisamos agora de aprofundar as nossas parcerias com os estes países porque não se trata apenas da região. Tudo isto pode ter impacto não só na Europa, mas também a nível global”, salientou Dubravka Šuica.
Os ministros recordaram que têm “instado consistentemente o Irão a conter o seu programa nuclear e o seu programa de mísseis balísticos, a abster-se de atividades desestabilizadoras na região e na Europa e a cessar a terrível violência contra o seu próprio povo”.
A União Europeia recordou “o direito inerente dos países do Golfo em conformidade com o Artigo 51.º da Carta das Nações Unidas, de se defenderem, individual e coletivamente, contra os ataques armados do Irão e reconheceram a importância da operação de defesa marítima da EU para proteger as vias navegáveis críticas e reduzir as interrupções nas cadeias de abastecimento”.Os ministros sublinharam ainda a necessidade de salvaguardar o espaço aéreo e as rotas marítimas regionais, bem como a segurança energética e a segurança nuclear.
Neste contexto, pode ler-se no comunicado, “os ministros reconheceram a importância da operação de defesa marítima da UE, ASPIDES, e da operação ATALANTA para proteger as vias navegáveis críticas e reduzir as interrupções nas cadeias de abastecimento, e incentivaram a coordenação para o apoio às operações. Os ministros sublinharam ainda a necessidade de salvaguardar o espaço aéreo e as rotas marítimas regionais, bem como a segurança energética e a segurança nuclear”.
A União Europeia agradeceu aos Estados-membros do Conselho de Cooperação do Golfo “a hospitalidade e a assistência prestadas aos cidadãos da UE nos seus territórios. A União Europeia e os seus Estados-Membros continuarão a envidar todos os esforços para permitir a saída segura dos seus cidadãos, em estreita cooperação com os Estados-Membros do Conselho de Cooperação do Golfo”.
Operações de repatriamento
O Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da Comissão Europeia apoiou os Estados-membros da UE nos últimos dois dias com a organização de seis voos de repatriamento de cidadãos europeus em segurança para a Bulgária, a Itália, a Áustria e a Eslováquia.
“Dado que um número crescente de Estados-membros da UE ativou o Mecanismo de Proteção Civil, prevê-se que mais voos de repatriamento sejam efetuados nos próximos dias”, pode ler-se num comunicado da Comissão Europeia.
O Centro de Coordenação de Resposta de Emergência coordena a logística dos voos disponibilizados pelos Estados-membros.
“Em resposta aos recentes acontecimentos na região, a Comissão Europeia está a tomar todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos cidadãos da UE, apoiando os Estados-Membros na coordenação dos voos de repatriamento a partir do Médio Oriente. A prioridade é ajudar os Estados-Membros, proteger os cidadãos retidos na região e transportá-los em segurança para a Europa”.
Bruxelas refere que, “até 5 de março, dez Estados-membros ativaram o mecanismo: Bélgica, Bulgária, Chéquia, França, Itália, Chipre, Luxemburgo, Roménia, Eslováquia e Áustria”.
"Nenhum europeu fica sozinho numa crise. A segurança dos europeus está sempre em primeiro lugar", afirmou a Comissária Europeia da Igualdade, Preparação para Crises e Gestão de Crises, Hadja Lahbib.
"Desde o primeiro dia, a nossa prioridade é trazer para casa centenas de milhares de europeus retidos no Médio Oriente, utilizando o nosso Mecanismo de Proteção Civil da UE. A UE defende os seus cidadãos e não regateará esforços para os fazer regressar sãos e salvos".
A Comissão Europeia garante que está plenamente mobilizada para apoiar os Estados-membros e mantém-se em contacto com as delegações da UE e as autoridades consulares dos Estados-membros na região.
FMI alerta para impacto da guerra nos mercados
O Fundo Monetário Internacional alerta que um prolongamento do Conflito no Médio oriente vai afetar os preços mundiais da energia, os mercados e a inflação.
Trump vê "tremendo progresso" na ofensiva contra o Irão
O Senado norte-americano rejeitou o projeto de lei para interromper a guerra no Irão, com os votos contra dos republicanos.
Crescente Vermelho soma mais de 600 locais atacados no Irão
Israel lançou uma nova onda de ataques em larga escala contra o Irão, com o apoio dos Estados Unidos.
Foto: Majid Asgaripour - WANA via Reuters
Comissão Europeia coordena voos de repatriamento do Médio Oriente
“Dado que um número crescente de Estados-Membros da UE ativou o Mecanismo de Proteção Civil, prevê-se que mais voos de repatriamento sejam efetuados nos próximos dias”, refere a Comissão Europeia em comunicado.
“Até 5 de março, dez Estados-membros ativaram o mecanismo: Bélgica, Bulgária, Chéquia, França, Itália, Chipre, Luxemburgo, Roménia, Eslováquia e Áustria”, acrescenta.
Aumenta para quatro número de feridos por drones iranianos no Azerbaijão
"Não vamos tolerar este ato de terrorismo e agressão contra o Azerbaijão. As nossas Forças Armadas receberam instruções para preparar e implementar medidas de retaliação adequadas", anunciou o presidente desse país, Ilham Aliyev.
"Estamos prontos para demonstrar a nossa força contra qualquer força hostil", acrescentou.
O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, negou que Teerão tenha atacado Nakhchivan. "Não atacamos os nossos países vizinhos", assegurou.
Ucrânia disponível para aconselhar parceiros sobre defesa de infraestruturas petrolíferas do Médio Oriente
Zelensky fez a declaração durante uma conferência de imprensa em Kiev, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, disse separadamente que Kiev recebeu pedidos de ajuda de parceiros para a defesa contra drones e está a discutir "medidas concretas" sobre o assunto.
RTP em Telavive. Apenas estabelecimentos com bunker podem reabrir
Em Israel, as autoridades acreditam que a retaliação iraniana está a enfraquecer. As escolas continuam encerradas, mas o comércio e empresas podem voltar a funcionar, com uma condição: devem ter um bunker disponível para a eventualidade de um ataque. Os enviados especiais da RTP em Telavive, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, estão a acompanhar todos os desenvolvimentos.
Israel poderá atacar bases subterrâneas de mísseis do Irão na segunda fase da guerra
Uma das fontes disse que Israel pretende neutralizar a capacidade do Irão de lançar ataques aéreos contra Israel até ao fim da guerra.
Starmer em conferência de imprensa sobre o conflito às 14h00
O Reino Unido já anunciou que vai começar a enviar recursos militares para a região depois de um ataque a uma das suas bases em Chipre.
O governo de Starmer disse esta semana que pretende enviar um navio de guerra, assim como helicópteros com capacidade de combate a drones, para ajudar a neutralizar os ataques do Irão.
Exército israelita emite ordem de evacuação para bairros no sul de Beirute
Na quarta-feira, Israel alertou os residentes para que deixassem imediatamente o sul do Líbano, ordenando que se mudassem para o norte do rio Litani.
Dez países da UE já ativaram Mecanismo de Proteção Civil para repatriamento
Dez Estados-membros da União Europeia (UE), à exceção de Portugal, já ativaram o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para repatriar cidadãos a partir do Médio Oriente, tendo já sido realizados seis voos, anunciou hoje a Comissão Europeia.
Dados hoje publicados pelo executivo comunitário dão conta de que, até hoje de manhã, 10 Estados-membros ativaram este mecanismo, que coordena a resposta comunitária a emergências, sendo eles Bélgica, Bulgária, França, Itália, República Checa, Chipre, Luxemburgo, Roménia, Eslováquia e Áustria.
Acresce que, até ao momento, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da Comissão Europeia apoiou os países europeus na organização de seis voos de repatriamento, trazendo cidadãos europeus de volta em segurança para Bulgária, Itália, Áustria e Eslováquia.
Para os próximos dias, estão planeados voos adicionais de repatriamento ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, aponta a instituição, sem precisar, dando apenas conta de que "um número crescente de Estados-membros da UE tem ativado" tal instrumento.
"Em resposta aos recentes acontecimentos na região, a Comissão está a tomar todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos cidadãos da UE, apoiando os Estados-membros na coordenação de voos de repatriamento a partir do Médio Oriente. A prioridade é ajudar os Estados-Membros e proteger os cidadãos da UE que ficaram retidos na região, trazendo-os de volta em segurança para casa, na Europa", adianta Bruxelas.
Cabe ao Centro de Coordenação de Resposta de Emergência coordenar logisticamente os voos disponibilizados pelos Estados-membros.
Tais operações de retirada podem ter financiamento europeu, que varia entre 50% (quando mais de 70% dos passageiros são cidadãos do país que organizou o voo e o restante de outros Estados-membros da UE), 75% (se a bordo seguem mais de 30% além da nacionalidade organizadora) e 100% (no caso de pedidos feitos diretamente a Bruxelas para organizar, por exemplo, quando é um país pequeno).
Qualquer país na Europa ou fora dela pode solicitar assistência de emergência através da ativação do Mecanismo de Proteção Civil da UE, cabendo à Comissão Europeia o papel de coordenação da resposta a catástrofes e na contribuição para os custos de transporte e operacionais dos voos de repatriamento.
Ainda assim, os países têm de formalizar pedidos de assistência.
Uma fonte europeia explicou à Lusa que "ainda não há nada específico sobre Portugal, nem pedido [para ter passageiros noutro voo] ou disponibilidade" para levar outros cidadãos da UE.
Mas, ressalvou, "não é porque Portugal não ativou [o mecanismo] que não podem estar passageiros portugueses a bordo", dado o princípio de solidariedade europeia.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
Perspetivas da economia europeia agora "claramente definidas" pelo conflito
O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, afirmou hoje que as perspetivas para a economia europeia agora estão "claramente definidas" pelo conflito no Médio Oriente, que "aumentou o nível de incerteza", principalmente sobre a evolução da inflação.
Perante dessa situação, Guindos advertiu que o BCE (Banco Central Europeu) tem que trabalhar em diferentes cenários para a economia europeia, dependendo da duração do conflito desencadeado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão no último sábado e se este se tornar "mais global".
"O cenário base é que será um conflito curto e o outro é que seja mais longo, mais prolongado do que esperávamos", explicou Guindos num evento organizado pelo Fórum de Finanças Internacionais, em Bruxelas.
Nesse sentido, Guindos precisou que o BCE prestará atenção ao definir a sua política monetária à evolução dos preços e à possível mudança nas expectativas de inflação, que associou em particular à duração do conflito.
"Se for mais duradouro, então há um risco de que as expectativas de inflação mudem", avisou.
No entanto, o vice-presidente do BCE sublinhou que, "até agora", a reação dos mercados ao conflito tem sido "ordenada", com uma valorização do dólar e um ligeiro aumento da taxa de juro dos títulos soberanos.
Lembrou que, antes do conflito, a economia europeia tinha-se mostrado "mais resiliente do que o esperado", com mínimos históricos de desemprego, uma evolução positiva da inflação e um balanço de riscos "equilibrado", pelo que defendeu que, nesse contexto, o nível de taxas de juro adotado pelo BCE "é o correto".
Quanto à estabilidade financeira no continente, Guindos indicou que as principais vulnerabilidades procedem das "muito altas" avaliações dos ativos e da visão "muito otimista" por parte dos mercados da economia global, que "talvez não seja real".
"Talvez o que ocorreu durante o fim de semana tenha sido uma espécie de sinal de alarme sobre o risco potencial que estamos a analisar", disse, referindo-se aos ataques contra o Irão.
Outras vulnerabilidades procedem das entidades financeiras não bancárias e dos seus vínculos com o sistema bancário tradicional e da situação orçamental dos países europeus num contexto em que devem aumentar os seus gastos, em particular em defesa, e ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade orçamental.
"Vai ser a quadratura do círculo", estimou.
Neste sentido, Guindos defendeu, a título pessoal, a emissão de dívida conjunta por parte da União Europeia para financiar os gastos em defesa, de maneira semelhante ao que foi feito com o fundo de recuperação pós-pandemia.
"Dada a prioridade que atribuímos ao gasto em defesa e as limitações orçamentais, acho que isso deveria ser uma alternativa real", propôs.
Irão nega lançamento de ataque com drones
"Tais ações por parte do regime sionista para prejudicar as relações entre países muçulmanos por vários meios estã bem documentadas", acrescentou o Estado-Maior iraniano, apontando o dedo a Israel.
Empresas petrolíferas elogiam desconto extraordinário no ISP
As Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes elogiam a decisão do Governo de avançar com um desconto extraordinário do imposto, se o preço do gasóleo ou da gasolina aumentar dez ou mais cêntimos na próxima semana.
Lufthansa prolonga suspensão de voos para destinos no Médio Oriente
"O Grupo Lufthansa monitoriza e avalia continuamente a situação de segurança no Médio Oriente e está em contacto próximo com as autoridades", afirmou em comunicado.
Barco iraniano com explosivos usado para atacar petroleiro em águas iraquianas
O barco do Irão explodiu após colidir com o petroleiro, naquele que é o primeiro ataque registado dentro das águas da zona económica exclusiva do Iraque e uma escalada das ameaças aos navios comerciais no Golfo, segundo as mesmas fontes.
A Guarda Revolucionária do Irão confirmou que atingiu um petroleiro norte-americano na parte norte do Golfo e que o navio estava em chamas.
Irão garante que países da UE "vão pagar o preço" se permanecerem em silêncio sobre a guerra
As declarações foram proferidas por um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão à emissora espanhola TVE esta quinta-feira.
Esmaeil Baqaei negou ainda que um míssil interceptado no espaço aéreo turco tenha sido lançado pelo Irão.
Seis feridos por destroços de drone em Abu Dhabi
As autoridades falam num "incidente envolvendo a queda de destroços em dois locais" após "a interceção bem-sucedida de um drone", o que causou "ferimentos leves a moderados em cidadãos paquistaneses e nepaleses".
RTP em Telavive. Ataques iranianos com sinais de enfraquecimento
Missão de repatriamento retirou 131 portugueses dos Emirados Árabes Unidos
Às 3h00 (hora local), partiram dois autocarros do Dubai com 82 pessoas, incluindo crianças, e um autocarro de Abu Dhabi com 49 pessoas.
Demoraram duas horas até à fronteira de Hatta, onde estiveram perto de três horas.
França autoriza aeronaves americanas a usarem bases francesas no Médio Oriente
"No âmbito das nossas relações com os Estados Unidos, a presença das suas aeronaves foi autorizada temporariamente nas nossas bases" na região, declarou uma porta-voz do Estado-Maior. "Estas aeronaves contribuem para a proteção dos nossos parceiros no Golfo".
Espanha vai enviar fragata Cristóbal Colón para Chipre
"Com o envio da Cristóbal Colón, Espanha demonstra o seu compromisso com a defesa da União Europeia e da sua fronteira oriental", sublinhou Madrid.
A Cristóbal Colón, a fragata mais moderna da Marinha espanhola, com mais de 200 tripulantes, juntou-se no dia 3 ao grupo naval do porta-aviões francês para realizar tarefas de escolta, proteção e treino avançado no mar Báltico.
Este grupo aeronaval seguirá para o Mediterrâneo para chegar à costa de Creta por volta de 10 de março.
Ministro da Defesa britânico vai deslocar-se às bases militares no Chipre
O secretário da Defesa britânico, John Healey, vai deslocar-se hoje ao Chipre, quatro dias depois de um ataque com um drone ter atingido a base britânica de Akrotiri.
Quando contactado pelos jornalistas, o Ministério da Defesa não confirmou de imediato a viagem, que acontece numa altura em que Londres enfrenta críticas das autoridades cipriotas pela demora no envio de reforços para proteger as duas bases que mantém na ilha.
As instalações militares britânicas no Chipre, país da União Europeia, foram visadas por mísseis e drones de fabrico iraniano, supostamente lançados pelo Hezzbollah (Partido de Deus), movimento apoiado pelo Irão no Líbano.
A Grécia e a França enviaram meios militares para a zona.
Oito mortos em ataques israelitas no Líbano
O Exército israelita renovou, entretanto, a sua ordem de evacuação de vastas áreas do sul do país.
O Hezbollah pró-iraniano reivindicou, por sua vez, um ataque com mísseis contra posições no extremo norte de Israel.
Rússia acusa EUA e Israel de tentarem arrastar países árabes para conflito mais amplo no Médio Oriente
"Eles provocaram deliberadamente o Irão, levando-o a retaliar contra alvos em alguns países árabes, o que causou perdas humanas e materiais, o que o lado russo lamenta profundamente", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia em comunicado.
"Ao fazerem isso, estão a tentar arrastar os árabes para uma guerra em prol dos interesses de terceiros".
A única maneira de impedir que o Médio Oriente se desestabilize ainda mais é parar a "agressão" dos EUA e de Israel, acrescentou o ministério, dizendo que não há sinais, por enquanto, de que os dois "agressores" irão interromper os seus ataques.
Exército norte-americano divulga identidades dos dois últimos soldados mortos no Kuwait
As autoridades americanas divulgaram hoje os dois últimos nomes dos seis soldados mortos no domingo no Kuwait, após a explosão de um drone iraniano, num dos mais recentes incidentes do conflito no Médio Oriente.
A divulgação ocorreu um dia após a identificação das outras quatro vítimas fatais.
O Pentágono afirmou, em comunicados à imprensa separados, que os soldados são Jeffrey O`Brien e Robert Marzan, cuja identificação "será concluída após investigação da medicina legal".
Ambos eram membros da Reserva do Exército e trabalhavam na área de logística num centro de comando em Port Shuaiba, no Kuwait, que foi atingido por um drone.
O ataque ocorreu no domingo no porto de Shuaiba, onde se encontra um centro de operações táticas dos EUA.
O drone atingiu a instalação depois de contornar as defesas aéreas, de acordo com o Comando Central.
O Departamento de Defesa já havia identificado os outros quatro soldados mortos no ataque na quarta-feira. O ataque, que está sob investigação, faz parte da resposta do Irão à ofensiva, que envolveu ataques em território israelita e contra interesses americanos no Oriente Médio.
Os militares dos Estados Unidos confirmaram oficialmente apenas seis mortes de militares nessas ações no Irão, onde as autoridades já elevaram o número de mortos para mais de mil - incluindo civis - decorrentes da ofensiva conjunta americanas e israelita.
Guarda Revolucionária avisa que navios fora do protocolo em Ormuz serão afundados
A Guarda Revolucionária da República Islâmica iraniana declarou hoje o estreito de Ormuz, entre golfos Pérsico e de Omã, sob seu controlo de acordo com o direito internacional e que quaisquer navios fora do protocolo serão afundados.
"De acordo com as leis e resoluções internacionais em tempos de guerra, as regras de trânsito pelo estreito de Ormuz estarão sob o controlo da República Islâmica", disse o brigadeiro-general Kiumars Heidari, vice-comandante da base Khatam al-Anbiya, o comando central unificado das forças armadas iranianas, às televisões locais.
O responsável militar frisou que alguma quebra das normas por parte das embarcações que cruzem a zona pode implicar que sejam "atacadas e afundadas".
Este é o sexto dia da nova guerra que eliminou o `líder supremo` iraniano, `ayatollah` Ali Khamenei, de 86 anos e no poder desde 1989.
Azerbaijão diz que duas pessoas ficaram feridas por drones iranianos
"Este ataque ao território do Azerbaijão contradiz as normas e os princípios do direito internacional e contribui para o aumento das tensões na região", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.
"Exigimos que a República Islâmica do Irão esclareça o assunto no mais curto prazo possível, forneça uma explicação e tome as medidas urgentes necessárias para evitar que tais incidentes se repitam no futuro", acrescentou.
O embaixador iraniano em Baku foi convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para receber uma nota formal de protesto, disse ainda o ministério.
O comunicado refere que o Azerbaijão se reserva o direito de tomar "medidas de resposta apropriadas" contra Teerão.
Segundo Baku, um drone caiu no edifício do terminal do Aeroporto Internacional de Nakhchivan, que fica a aproximadamente dez quilómetros da fronteira com o Irão, e outro drone aterrou perto de um edifício escolar numa aldeia próxima.
Uma fonte próxima do governo do Azerbaijão disse à agência Reuters que um incêndio começou como resultado do incidente. Imagens de vídeo partilhadas pela mesma fonte mostram fumo negro a subir perto do aeroporto e danos na claraboia dentro do edifício do terminal.
Turquia acompanha de perto ações do grupo militante curdo-iraniano PJAK
Teerão ameaçou atacar instalações nucleares israelitas
As Forças Armadas do Irão ameaçaram hoje lançar um ataque contra as instalações nucleares israelitas em Dimona caso os Estados Unidos e Israel tomem medidas para alcançar uma "mudança de regime" em Teerão.
Um alto responsável militar iraniano afirmou que se os Estados Unidos e Israel procurarem uma mudança de regime no Irão, Teerão admite atacar o reator nuclear de Dimona, nos territórios ocupados por Israel.
A ameaça foi divulgada hoje pela a agência de notícias iraniana ISNA.
As instalações israelitas, localizadas no deserto do Negev, são cruciais para Israel e, por isso, estão entre os locais mais fortemente protegidos do país.
O Governo israelita enfatizou que alcançar uma mudança de regime no Irão é um dos objetivos da campanha.
O ministro da Defesa, Israel Katz, ameaçou na quarta-feira que qualquer sucessor de Khamenei seria também "um alvo inequívoco para eliminação".
Coreia do Sul proíbe viagens ao Irão
Israel denuncia nova vaga de mísseis disparados a partir do Irão
"Há pouco foram disparados mísseis do Irão em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão a ser ativados para interceptar esta ameaça", declarou o Exército em comunicado.
Itália pondera enviar baterias anti-aéreas
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, declarou hoje estar em ponderação o envio de baterias antiaéreas para ajudar vários países do golfo Pérsico, entretanto visados por retaliações iranianas aos ataques conjuntos israelo-americanos.
"A Itália, assim como o Reino Unido, a França e a Alemanha, pretende enviar ajuda aos países do Golfo. Estamos a falar claramente de defesa, defesa aérea, não apenas porque são países amigos, mas também porque dezenas de milhares de italianos vivem na região, além de aproximadamente dois mil militares que precisamos proteger", declarou à rádio RTL 102.5.
Meloni acrescentou que aquela região do Médio Oriente é economicamente "vital".
Mais de 275 mil deslocados em países afetados pelos ataques
Os conflitos no Médio Oriente causaram mais de 275 mil deslocados internos em alguns dos países mais afetados pelos ataques, como o Irão, o Líbano, o Afeganistão e o Paquistão, segundo a ONU.
De acordo com dados mais recentes da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR), desde sábado, pelo menos 100 mil pessoas fugiram das suas casas no Irão devido aos ataques dos Estados Unidos e de Israel e 115 mil no Afeganistão, país envolvido no conflito em curso com o Paquistão.
A agência da ONU estima que pelo menos 58.000 pessoas tenham sido deslocadas no Líbano, devido às hostilidades entre Israel e o Hezbollah, (embora outras agências da ONU, como o Programa Alimentar Mundial, apontem para um número de 65.000).
No Paquistão, pelo menos 2.600 pessoas abandonaram as suas casas.
Os deslocados no Irão são, na sua maioria, pessoas que abandonaram a capital, Teerão, de onde estão a sair da cidade aproximadamente 1.000 a 2.000 veículos, principalmente em direção ao norte, segundo dados da polícia de trânsito iraniana.
O ACNUR refere que as áreas afetadas já tinham uma população deslocada de cerca de 24,6 milhões de pessoas, muitas das quais com enormes necessidades humanitárias, também partilhadas pelas comunidades de acolhimento.
Na terça-feira, a agência da ONU alertou que a escalada da guerra contra o Irão "ameaça sobrecarregar a capacidade humanitária" no Médio Oriente, que já está praticamente no limite.
Mísseis e drones iranianos terão caído perto de aeroporto no Azerbaijão
Internet no Irão permanece "em cerca de 1% do seu nível habitual"
"A interrupção da Internet no Irão já ultrapassa as 120 horas, com a conectividade a permanecer em cerca de 1% do seu nível habitual", indicou a NetBlocks na rede social X.
"Ao mesmo tempo, surge um ambiente cada vez mais 'orwelliano', com as operadoras de telecomunicações a ameaçarem com ações judiciais os utilizadores que tentam ligar-se à Internet global", acrescentou.
Irão diz ter atingido petroleiro americano no Golfo
O navio em questão "foi atingido por um míssil no norte do Golfo Pérsico" e "está atualmente em chamas", indicou a Guarda Revolucionária numa declaração lida na televisão estatal.
Este incidente, ainda não confirmado por fontes independentes, ocorre numa altura em que a Guarda Revolucionária garantiu ter "controlo total" do Estreito de Ormuz, ponto de passagem fundamental para o comércio mundial de petróleo.
Teerão pede "sangue sionista" e de Trump
O `ayatollah` Abdollah Javadi Amoli convocou hoje um "derramamento de sangue sionista" e "do sangue de [Donald] Trump", através da televisão estatal do Irão, na sequência dos ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos da América (EUA).
"Estamos agora à beira de um grande teste e devemos ter cuidado para preservar plenamente a unidade, para preservar plenamente a aliança", disse, apelando ao "derramamento de sangue sionista, ao derramamento do sangue de Trump.
O atual imã diz: `Lutem contra a América opressora, o sangue dele está sobre meus ombros`", afirmou.
O Irão lançou hoje uma nova onda de ataques contra bases israelitas e norte-americanas, avisando que os EUA se vão arrepender "amargamente" de torpedear um navio de guerra iraniano no oceano Índico, ao passo que Israel anunciou nova ofensiva "em grande escala" contra Teerão.
Segundo a agência noticiosa norte-americana AP, as sirenes de aviso de ataque aéreo soaram em Telavive e em Jerusalém e as Forças da Defesa de Israel (IDF) lançaram mais ataques no Líbano, dirigidos a posições do grupo islamista radical Hezbollah, além de uma "onda em grande escala de ataques contra infraestruturas" na capital iraniana.
A Marinha dos EUA afundou um navio de guerra iraniano na noite de terça-feira no oceano Índico, matando pelo menos umas dezenas de elementos da guarnição, ato classificado como "uma atrocidade no mar" pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi.
"A fragata Dena, convidada da Marinha da Índia e com quase 130 marinheiros a bordo, foi atingida em águas internacionais sem aviso prévio. Fixem estas palavras: os EUA vão arrepender-se amargamente do precedente que criaram", escreveu o responsável nas redes sociais.
Este é o sexto dia da nova guerra que eliminou o `líder supremo` iraniano, `ayatollah` Ali Khamenei, de 86 anos e no poder desde 1989.
Cruz Vermelha e Crescente Vermelho alertam que desinformação também é uma questão de vida ou morte
A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) advertiu hoje que em contextos humanitários a "informação prejudicial", o caso da desinformação, também é "uma questão de vida ou morte", exortando todos os atores relevantes a combatê-la.
O alerta consta do Relatório Mundial de 2026 sobre Catástrofes da FICV, hoje apresentado em Genebra (Suíça), que apela a governos, empresas de tecnologia, meios de comunicação social, comunidades e organizações da sociedade civil a unirem esforços para garantirem informação fiável, apontando que, em crises humanitárias, "é tão essencial quanto alimentos, água e abrigo".
Definindo informação prejudicial como "informação com o potencial de causar, contribuir para ou resultar em danos a um indivíduo ou entidade" e apontando que esta "inclui desinformação, informação errada, maliciosa, discurso de ódio e outras narrativas prejudiciais", o relatório sublinha que a mesma "não é apenas ruído de fundo", pois "molda ativamente a forma como as pessoas entendem as crises, em quem confiam e se podem aceder à assistência humanitária e proteção".
Por outro lado, "representa um desafio operacional e estratégico que afeta a aceitação, a segurança e a ação humanitária baseada em princípios", prossegue o documento.
"À medida que o ecossistema da informação se torna cada vez mais complexo, também deve aumentar a capacidade de a ler, responder a ela e proteger as populações, indivíduos e organizações afetados dos seus danos. Navegar neste ecossistema é agora uma parte essencial do que significa agir em crises humanitárias", salienta o relatório da FICV, que, entre os muitos exemplos dados no extenso documento, relata o caso da informação prejudicial que ocorreu quando, em outubro de 2024, Valência foi atingida por cheias provocadas pela tempestade DANA que provocaram 236 mortos.
"Incidentes específicos de informação prejudicial que se espalharam nas redes sociais incluíram comentários negativos, insultos e ameaças dirigidos aos nossos trabalhadores e voluntários nas ruas e, em menor grau, atos de vandalismo contra os nossos escritórios e veículos, como grafites e pneus furados", aponta a Cruz Vermelha, alvo de boatos de que não estava a atuar ou estava a usar fundos indevidamente.
O relatório refere que a desinformação não impediu o trabalho humanitário, mas criou "uma carga de trabalho extraordinária dedicada a negar, explicar ou minimizar o impacto de informações prejudiciais, causando sofrimento emocional e até mesmo dúvidas sobre a organização, tanto na sociedade como entre os membros da Cruz Vermelha Espanhola, minando a confiança do público, com alguns doadores a questionarem a organização".
Salientando que "a informação prejudicial não é nova, mas hoje circula com uma velocidade e um alcance sem precedentes", pois "as plataformas digitais abrem canais vitais para as vozes da comunidade, mas também proporcionam um terreno fértil para mentiras", um cenário agravado pela Inteligência Artificial, a FICV exorta então à ação coordenada de todos os atores relevantes.
"A responsabilidade não pode recair exclusivamente sobre as organizações humanitárias. Lidar com informações prejudiciais requer aumentar a resiliência, construir confiança e aprofundar o envolvimento da comunidade. Também exige uma ação coordenada e multilateral, por parte de governos, empresas de tecnologia, meios de comunicação social, comunidades e organizações da sociedade civil", sustentam.
Comentando o relatório, este ano intitulado "Verdade, confiança e ação humanitária na era da informação prejudicial", o secretário-geral da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Jagan Chapagain, sublinha a importância vital da informação em situações de crise.
"Em todas as crises que testemunhei, e em todas as respostas da rede internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho a desastres, emergências de saúde pública, movimentos populacionais em massa ou consequências humanitárias de conflitos armados, a informação é tão essencial quanto alimentos, água e abrigo", pois "orienta as pessoas para a segurança, conecta-as aos seus entes queridos e dá-lhes o conhecimento necessário para protegerem a si mesmas e às suas comunidades", destaca.
"Mas a informação também pode causar danos: quando falsa, enganosa ou deliberadamente manipulada, pode aprofundar o medo, alimentar a discriminação, obstruir o acesso humanitário e custar vidas. Vimos isso com demasiada frequência: durante surtos de doenças, quando os rumores ultrapassam os conselhos de saúde, após desastres, quando a desconfiança dificulta a entrega de ajuda, e em conflitos armados, quando narrativas inflamatórias intensificam a violência", prossegue.
Reforçando o apelo do relatório, Chapagain exorta "governos, atores humanitários, meios de comunicação social, empresas de tecnologia e comunidades a reconhecerem que a fiabilidade da informação é uma questão de vida ou morte" e a agirem em conformidade.
"Assim como planeamos a logística, o alojamento e os cuidados de saúde em situações de emergência, também devemos planear o ambiente informativo. Isso requer investir no envolvimento da comunidade, priorizar ouvir em vez de falar, construir resiliência contra narrativas prejudiciais e defender consistentemente a humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência em todas as interações e mensagens", sustenta o secretário-geral da FICV.
Aliança com América de Trump está a mudar a história, advoga ministro israelita da Defesa
Segundo um comunicado do ministro da Defesa de Israel, Hegseth salientou que os Estados Unidos dispõem de munições suficientes para concluir a ofensiva contra o Irão, sugerindo que a guerra pode prolongar-se por oito semanas.
Na quarta-feira, o Senado dos Estados Unidos, de maioria republicana, rechaçou uma resolução que procurava interromper a intervenção militar contra o Irão, por não ter sido previamente autorizada.
