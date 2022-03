Israel aperta segurança antes das celebrações do Ramadão e da Páscoa

De acordo com o palácio,”.

O Ramadão celebra-se de 1 a 30 de abril, a Páscoa cristã a 17 de abril e a Páscoa judaica entre os dias 15 e 23 de abril.





A Jordânia e Israel partilham informações sobre ameaças comuns e coordenam operações de segurança em pequena e larga escala, para tentar controlar episódios de violência na região.

O mês do jejum para os muçulmanos costuma ser palco de confrontos entre os fiéis muçulmanos palestinianos e as forças armadas israelitas junto aos locais santos de ambos os povos, nomeadamente na Praça das Mesquitas em Jerusalém.

No ano passado a violência deste período levou à eclosão de um conflito de 11 dias com a Faixa de Gaza.

Este mês de março vários episódios de violência e de ameaças por parte do Grupo Estado islâmico, ISIS, marcaram o quotidiano israelita. Estado de alerta

Dois ataques na semana passada em Hadera e em Beersheba foram reivindicados por membros afetos ao grupo islamita. Segunda-feira à noite, 12 suspeitos foram detidos pela polícia israelita em Wadi Ara, a norte e em Nazaré.

Outras operações domingo à noite foram efetuadas em Umm el-Fahm, cidade de origem de dois dos terroristas detidos pelo ataque em Hadera. A polícia israelita está sob o mais elevado estado de alerta em todo o país desde segunda-feira.

O tema da segurança para evitar a escalada da violência já tinha sido debatido entre Abdullah II e o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmmoud Abbas, durante uma reunião em Ramallah, segunda-feira.





O rei garantiu a Abbas que permaneceria sempre ao lado dos palestinianos. “Estamos mais próximos e no mesmo barco”, afirmou, sublinhando a importância de atribuir à causa palestiniana o lugar de destaque na cena internacional “que pode ser eclipsado por crises recentes”.

Liberdade de culto

Horas depois, Abdullah II recordou a Benny Gantz a importância de remover a restrição de movimento durante o mês do Ramadão e apelou à ausência de “provocações” que possam levar a uma escalada de violência nos territórios ocupados.





Em resposta, o ministro da Defesa de Israel “enfatizou a importância de manter a paz e a estabilidade regionais e a necessidade de combater o terrorismo sob todas as suas formas, especialmente ações decididas contra o Grupo Estado islâmico, que coordenou ataques recentes em Israel”, revelou o comunicado emitido pelo palácio em Amã. Não foram divulgadas as medidas antecipadas pelo estado israelita.







“A importância da coordenação securitária durante o período santo assim como medidas adicionais que poderão ser adotadas para melhorar a vida dos palestinianos” foram outros dos assuntos abordados na reunião.





Perante Gantz, tal como previamente como com Abbas, o Rei da Jordânia sublinhou o seu apoio à solução de dois Estados para resolver o conflito israelo-palestinano.







Gantz desejou “Ramadam Kareem” a Abdullah II e a todo o povo jordano e agradeceu-lhe “a sua liderança e influência positiva na região, assim como a sua vontade em aprofundar relações pacíficas e expandir a cooperação entre o reino e Israel em todas as áreas” referiu o comunicado jordano.

Liderança isralelita



A reunião entre Gantz e Abdullah II foi coordenada com o primeiro-ministro israelita apesar de Naftali Bennet ter tentado numa primeira fase impedir encontros entre o seu ministro da defesa com o rei jordano e com Abbas. Gantz pretendia coordenar esforços para impedir a violência nas próximas semanas.







O encontro com Abdullah II coincidiu ainda com a reunião no deserto do Neguev dos chefes da diplomacia de cinco países árabes com os israelitas, a primeira do género.







Israel, Egipto, Marrocos, Emirados Árabes Unidos e Bahrein deixaram claro que vão cooperar para impedir o Irão de ter uma arma nuclear. Teerão reagiu em fúria e chamou traidores aos árabes.





A Jordânia, cuja população actual tem maioritariamente origem palestiniana, primou pela ausência apesar de ter sido um dos primeiros países da região a estabelecer a paz com Israel.





Abdullah II tem servido contudo de intermediário entre o Estado judeu e os palestinianos liderados por Mahmmou Abbas, com quem mantém laços estreitos e cuja independência face a Israel defende.





A Jordânia coopera contudo com Israel a nível militar. De acordo com relatórios de serviços de informação externos, a Jordânia autorizou mesmo Israel a utilizar o seu espaço aéreo na sua mais recente campanha na Síria.





Em outubro passado, um fotógrafo alemão revelou inadvertidamente a participação da Jordânia nos exercícios aéreos bi-anuais israelitas Bandeira Azul, ao publicar duas fotografias de caças jordanos nas redes sociais.





Até então, a presença das aeronaves da Jordânia nas duas semanas de exercícios militares tinha sido sigilosa.