Israel. Benjamin Netanyahu dissolve gabinete de guerra

(em atualização)







Netanyahu deverá agora passar a realizar reuniões sobre a guerra em curso em Gaza com um pequeno grupo de ministros, incluindo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o ministro dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, que até agora faziam parte do gabinete de guerra.





O gabinete de guerra foi formado depois de Benny Gantz se ter juntado a Benjamin Netanyahu num governo de união nacional no início da guerra no Médio Oriente, em outubro.



Para além de Gantz, o gabinete incluía como observadores o seu colega de partido Gadi Eisenkot e o chefe do partido religioso Shas, Aryeh Deri.



No entanto, Gantz e Eisenkot abandonaram o Governo israelita na semana passada, devido ao facto de Netanyahu não ter ainda definido uma estratégia para o futuro da guerra em Gaza.







No domingo, o partido de Netanyahu acusou Benny Gantz de "fugir da guerra" ao abandonar o gabinete de guerra e o Governo.





"Um homem que fugiu da guerra não vai dar lições de moral ao primeiro-ministro Netanyahu", escreveu o partido conservador Likud, em resposta às declarações do partido Unidade Nacional, liderado por Gantz, que classificou o líder israelita como "derrotista".