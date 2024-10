Israel está a travar "uma longa guerra", diz chefe militar

"Esta é uma guerra de longa duração", declarou o general Herzi Halevi, afirmando que o braço armado do Hamas foi "vencido", na véspera do primeiro aniversário do ataque do movimento islamita palestiniano em território israelita, que levou à guerra na Faixa de Gaza.

As forças israelitas, em alerta antes do aniversário do 07 de outubro, disseram ter destacado mais tropas para as proximidades do território palestiniano.

O conflito armado em Gaza foi desencadeado após um ataque do Hamas em território israelita, no dia 07 de outubro do ano passado, que fez 1.200 mortos. Cerca de 250 pessoas foram levadas como reféns para Gaza e muitas ainda estarão em cativeiro.

Israel retaliou com uma campanha militar de grande escala em Gaza que fez mais de 41 mil mortos, de acordo com o balanço das autoridades do Hamas.

Recentemente, as forças israelitas deslocaram a maior parte das suas operações para a frente norte.

Israel lançou há cerca de três semanas uma ofensiva contra posições do Hezbollah no Líbano, com sucessivos bombardeamentos, em particular no sul desse país e na região de Beirute, a capital libanesa.

Na noite passada, os arredores da cidade voltaram a ser alvo de violentos bombardeamentos, com o exército israelita a indicar que visou depósitos de armamento do Hezbollah.

O movimento pró-iraniano Hezbollah tem multiplicado os ataques com `rockets` a Israel desde há um ano em apoio aos palestinianos do Hamas.

Desde o início da ofensiva no Líbano, já foram mortas quase 2.000 pessoas e 1,2 milhões foram obrigadas a abandonar as suas casas.