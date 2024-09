Israel nega intenção na morte de ativista norte-americana na Cisjordânia

"As conclusões indicam que a civil foi ferida muito provavelmente em resultado de um disparo indireto e não intencional dirigido a um instigador", afirmou num comunicado o exército israelita.

A nota destacou que "este incidente ocorreu durante uma manifestação violenta de dezenas de suspeitos palestinianos que queimaram pneus e atiraram pedras às forças" de segurança israelitas.

O exército sublinhou que a polícia também está a investigar a morte da jovem, identificada como Aysenur Ezgi Eygi, de 26 anos e de ascendência turca, acrescentando que as conclusões das suas investigações serão entregues ao Ministério Público militar assim que estiverem concluídas.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, já reagiu a esta investigação, apelando a Israel para que proceda a "mudanças fundamentais" na forma como opera na Cisjordânia.

"Pelo que vimos desta investigação, parece mostrar o que as testemunhas disseram e torna claro que a sua morte foi não provocada e injustificada", disse, antes de acrescentar que "ninguém deve ser baleado e morto por ir a um protesto".

"Ninguém deve pôr a sua vida em risco apenas por exprimir livremente as suas opiniões", acrescentou Blinken, que falava durante uma conferência de imprensa com o seu homólogo britãnico, David Lammy, numa visita oficial a Londres.

Washington considera que Israel deve alterar as suas regras de atuação na Cisjordânia ocupada e recordou as alegações de "uso excessivo da força" contra os palestinianos e as acções das forças de segurança durante os ataques dos colonos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

"É inaceitável. Tem de mudar. Vamos dizer isto claramente aos dirigentes do governo israelita", afirmou Blinken, que reiterou que a investigação sobre a morte da ativista, deixou claro que "há problemas graves que têm de ser resolvidos".

"Insistiremos para que sejam resolvidos", reiterou.

A família da ativista apelou a Washington para que ordenasse uma "investigação independente", argumentando que "dadas as circunstâncias do assassínio de Aysenur, uma investigação israelita não é apropriada", enquanto o Governo palestiniano condenou "veementemente" a "execução brutal" da jovem.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, sublinhou na sexta-feira a preocupação do Governo norte-americano com a "morte trágica" de Aysenur e confirmou que Washington contactou o Governo israelita para solicitar mais informações sobre o assunto e a abertura de uma investigação.

As autoridades palestinianas estimam que mais de 690 pessoas morreram e cerca de 5.700 ficaram feridas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental desde 07 de outubro, quando teve início a guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza.