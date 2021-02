Israel. Vacinação em massa associada a recuo de casos e internamentos

Tendo em conta esta campanha de vacinação em massa e acelerada, Israel é palco do maior estudo a nível mundial da vacina da Pfizer/BioNTech. Governo israelita chegou a um acordo com a Pfizer onde o país se comprometeu a partilhar dados médicos com a farmacêutica norte-americana em troca de vacinas para combater a Covid-19. Os resultados começam a surgir e parecem ser promissores.Entre o primeiro grupo a ser vacinado (idosos e grupos de risco), tem-se observado uma tendência decrescente de infeções e hospitalizações. Segundo explica à agência Reuters Eran Segal, cientista de dados do Instituto Weizmann de Ciência em Rehovot, Israel, entre meados de janeiro até 6 de fevereiro, observou-se, entre este primeiro grupo de pessoas elegíveis à vacinação,Por sua vez, neste mesmo período, entre as pessoas com menos de 60 anos que foram vacinadas posteriormente, os novos casos diminuíram 20 por cento, mas observou-se um aumento nas hospitalizações e doenças graves, de 15 e 29 por cento, respetivamente.. Ao fim de 22 dias após a vacinação completa (duas doses), não foi registada nenhuma infeção.

Comparando com um grupo de pessoas que ainda não foi vacinado, estes números comprovam uma eficácia da vacina de 91 por cento.

Perante estes números, os especialistas israelitas mostram-se confiantes de que as vacinas, mais do que as medidas restritivas, têm vindo a reduzir as infeções por Covid-19. As comparações foram “convincentes ao mostrarem-nos que este é o efeito da vacinação”, disse Segal à Reuters.







O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou na terça-feira queNo final desta semana, espera-se ser possível obter um quadro mais completo da vacinação da população israelita, à medida que cerca de 80 por cento dos idosos estarão total ou parcialmente vacinados. “Esperamos um declínio ainda maior nos casos gerais e nos casos de doença grave”, disse Ran Balicer, chefe do setor de inovação da Clalit Health Services.

Vacina reduz a carga viral?

Para além da eficácia na redução de doenças graves e de mortes por Covid-19, procura-se perceber igualmente a capacidade das vacinas em reduzir a carga viral, isto é, de impedir a transmissão do vírus a terceiros.Neste sentido, o maior centro de testagem de Israel, coordenado pela empresa MyHeritage, observou uma diminuição significativa na carga viral de cada pessoa infetada entre as faixas etárias mais vacinadas.O diretor do departamento de Ciência da My Heritage, Yaniv Erlich, afirma que estes dados sugerem que,“Até agora, os dados mais claros são de Israel. Eu realmente acredito que estas vacinas vão reduzir a transmissão progressiva”, disse Erlich.

Vacinação vs variante britânica

Mesmo sendo o líder mundial na vacinação, Israel está a lutar para sair vencedor da pandemia. O terceiro confinamento nacional parece não estar a conseguir fazer baixar o número de novos casos – um fenómeno que os especialistas justificam com propagação da variante britânica, que é mais infecciosa.Quatro dias depois de Israel ter dado início ao seu plano de vacinação, a variante britânica foi identificada em quatro casos.”, explica Eran Segal à Reuters.

Numa nota positiva, o diretor-geral de Saúde de Israel, Hezi Levi, afirma que “até agora identificamos a mesma eficácia, de 90 a 95 por cento, contra a variante britânica”.

Perante o avanço assustador da estirpe britânica, manter o ritmo de vacinação é um objetivo crucial para Israel – uma meta que parece agora difícil de manter, com o ritmo das vacinações a abrandar na última semana.”, explica Boaz Lev, chefe do painel consultivo do Ministério da Saúde de Israel.As autoridades israelitas acreditam que algumas pessoas são influenciadas por rumores de possíveis efeitos secundários e recusam-se a ser vacinadas contra a Covid-19.Desde terça-feira, Israel alargou a vacinação aos requerentes de asilo e imigrantes, incluindo imigrantes ilegais, numa campanha que já atinge as pessoas com mais de 16 anos de idade.Apesar de ainda manterem uma taxa elevada de contágios, o Governo israelita concordou na terça-feira em reabrir a partir de quinta-feira a pré-escola e parte da escola primária do sistema educativo, fechadas há um mês.

Netanyahu está confiante que a campanha de vacinação, a mais avançada do mundo, alcançará a maioria da população e que poderá reabrir a economia em março, quando as eleições legislativas, as quartas em menos de dois anos, se realizarem no dia 23.