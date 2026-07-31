Itália suspende acordos Schengen com Espanha e fecha fronteiras aéreas e marítimas

Seguindo o apelo de quinta-feira à noite, para excluir Espanha do Espaço Schengen, o governo italiano anunciou esta tarde a suspensão unilateral dos acordos Schengen com Espanha, devido à crise migratória em Ceuta, e fechou as fronteiras aéreas e marítimas. A decisão, anunciada quinta-feira à noite, foi formalmente aprovada na manhã de sexta-feira durante uma reunião no Ministério do Interior, presidida pelo Ministro do Interior, Matteo Piantedosi, com base nas avaliações do Comité Italiano de Análise da Migração e Segurança das Fronteiras.







Finlândia, sexta-feira de manhã e, ao início da tarde de sexta-feira, a Dinamarca, juntaram-se ao apelo italiano para suspender a aplicação do acordo Schengen em Espanha.

"É evidente que a UE deve tomar imediatamente todas as medidas necessárias e considerar todas as opções, incluindo a suspensão da cooperação Schengen. A imigração descontrolada representa uma ameaça para a Europa e para a Dinamarca", afirmou Frederiksen.





A Áustria apelou ao imediato reforço fronteiriço no espaço europeu.





Pedro Sánchez disse já aos líderes europeus que "este não é o momento para nos dividirmos".





"O sistema Schengen não inclui tal disposição: um Estado não pode excluir unilateralmente outro ", explicou, à Agência France Press, Marie-Laure Basilien-Gainche, professora de Direito na Universidade de Lyon 3, em França.

Um Estado-membro pode, sim, restabelecer controlos fronteiriços excepcionais e temporários de acordo com procedimentos detalhados no Código Schengen.





São autorizados, por exemplo, em casos de "graves ameaças à segurança interna ou à ordem pública".

Reforço do controlo fronteiriço

O Presidente francês, Emmanuel Macron, expressou a sua "solidariedade com Espanha".





O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, anunciou entretanto sexta-feira, na rede social X, o reforço dos controlos na fronteira entre França e Espanha, tendo ativado a "Força de Intervenção Rápida na Fronteira para verificações detalhadas", com o número de polícias e gendarmes a ser quintuplicado no sábado.

Quase 40.000 repatriados





c/agências