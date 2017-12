Jerusalém. A "vontade do povo americano" é a inquietação russa

Carlos Santos Neves - RTP07 Dez, 2017, 15:29 / atualizado em 07 Dez, 2017, 15:31 | Mundo

“O Presidente exprime simplesmente a vontade do povo americano”, sustentou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos durante uma conferência de imprensa em Viena, a par do ministro austríaco dos Negócios Estrangeiros, Sebastian Kurz.Centenas de manifestantes apedrejaram militares israelitas na Cisjordânia. O movimento palestiniano Hamas já veio apelar a uma nova Intifada (guerra das pedras) contra o Estado hebraico.





Rex Tillerson aludia à aprovação, em 1995, pelo Congresso norte-americano, do Jerusalem Embassy Act, que impele os Estados Unidos a transferirem a embaixada em Israel de Telavive para Jerusalém, reconhecendo assim esta cidade como capital do Estado hebraico.



“O Presidente não fez mais do que pôr em prática a lei de 1995”, frisou o secretário de Estado norte-americano, para insistir na ideia de que “se trata da lei americana e de uma decisão americana”.



A lei adotada há 22 anos no Capitólio tem força vinculativa. Mas uma cláusula específica tem permitido a sucessivos presidentes assinarem moratórias à sua aplicação, a cada seis meses. Foi assim com Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e até com Donald Trump, em junho deste ano.



Ao lado do homólogo norte-americano, Sebastian Kurz , futuro primeiro-ministro, deixou um apelo para que se evite uma “nova escalada” no Médio Oriente.



Sandra Sousa, Virgílio Matos - RTP



“Rússia muito preocupada”



O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou esta quinta-feira que a decisão “infeliz” de Donald Trump “atropela” o Direito Internacional.

c/ agências internacionais

De Moscovo saiu entretanto um comunicado com o carimbo do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros a advertir para “pesadas consequências”.“Uma solução justa para o conflito israelo-palestiniano deve assentar numa base jurídica internacional tendo em conta as resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas, que preveem a resolução de todos os aspetos do estatuto definitivo dos territórios palestinianos, incluindo a sensível questão de Jerusalém, em negociações diretas israelo-palestinianas”, defende-se na nota da diplomacia russa.“Apelamos a todas as partes para que demonstrem contenção e renunciem a ações incontroladas e de pesadas consequências”, prossegue o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que chama ainda a atenção para a necessidade de acautelar “o livre acesso de todos os crentes aos lugares santos de Jerusalém”.Também o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov expressou “inquietação”: “Pensamos que esta decisão não ajuda em nada ao progresso da concertação no Médio Oriente. Pelo contrário, conduz na nossa perspetiva à divisão no seio da comunidade internacional”.