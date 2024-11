Josep Borrell procura apoios para o cessar-fogo em Gaza

“Tendo como pano de fundo a situação catastrófica em Gaza e a escalada militar no Líbano, a viagem constituirá uma ocasião para continuar a debater com os parceiros da região uma possível via para um cessar-fogo sustentável em Gaza e no Líbano, bem como um processo a mais longo prazo com base na solução de dois Estados (Israel/Palestina)”, referiu uma nota de antecipação desta deslocação de Josep Borrell.



A primeira paragem do périplo de Borrell é na Jordânia, onde terá reuniões com as principais autoridades do país, incluindo o Rei Abdullah II e o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros jordano, Ayman Safadi, mas também com dirigentes palestinianos.



Já na sexta-feira, estará em Chipre, onde irá abordar a questão dos dois Estados.



No domingo, último dia desta ronda, Borrell deslocar-se-á ao Líbano para ter várias reuniões bilaterais, nomeadamente com o primeiro-ministro interino, Najib Mikati, com o presidente do parlamento, Nabih Berri, com o comandante das Forças Armadas libanesas, Josef Aoun, e representantes das Nações Unidas no país.



Borrell apresentou recentemente, mas sem recolher apoios, uma proposta que defendia a suspensão do diálogo político com Israel perante a situação no Médio Oriente, região onde o Estado judaico está em conflito aberto com o grupo extremista palestiniano Hamas e com o movimento xiita libanês Hezbollah.