Kremlin admite ter sofrido o maior ataque de Kiev

As autoridades ucranianas revelaram que o objetivo é criar uma zona tampão para impedir que a Rússia continue a bombardear as regiões de Sumy e Kharkiv.





Há dias foi decretado o estado de emergência em Kursk e hoje o estado de emergência estendeu-se a Belgorod.



Ao que parece, as autoridades russas receiam que os ucranianos avancem para Kursk, pelo que começaram agora a cavar trincheiras para proteger a cidade e, segundo a Lituânia, deslocaram para aqui tropas provenientes de Kalininegrado.



Há também informações de que Moscovo retirou tropas de reserva do Donbass e da Crimeia num esforço para acudir a uma situação que já descrevem como difícil.