Líbano suspende aulas presenciais em Beirute por causa de ataques israelitas

O ministro da Educação, Abbas Halabi, declarou que o “ensino presencial” seria suspenso nas escolas, institutos técnicos e estabelecimentos privados de ensino superior em Beirute e nos distritos vizinhos de Metn, Baabda e Chouf.

Esta medida, tomada devido às “atuais condições de perigo” e para “garantir a segurança dos estudantes”, entra agora em vigor, aplicando-se até ao final de dezembro. O Hezbollah e Israel entraram em confronto no sul do Líbano no domingo, com o exército israelita a efetuar uma série de ataques nos subúrbios a sul de Beirute, o reduto do movimento libanês, que disparou cerca de 250 projéteis contra território israelita.

Depois de sábado ter sido um dia particularmente mortífero de bombardeamentos israelitas no Líbano, oEm Israel, as sirenes de alerta dispararam, sobretudo nos subúrbios de Telavive, segundo o exército, que revelou que cerca de 250 projéteis firam disparados do Líbano. Algumas horas mais tarde, a Agência Nacional de Notícias do Líbano (Ani) noticiou uma série de ataques israelitas nos subúrbios do sul de Beirute, incluindo os distritos de Kaafat, Haret Hreik, Bir al-Abed e Ghobeiry.“É a partir dos edifícios (nos subúrbios do sul) que o Hezbollah (...) dirige as suas atividades terroristas para prejudicar os cidadãos de Israel”, declarou, acusando o movimento islamita libanês de colocaras suas instalações entre os civis., com “um comboio de 30 veículos militares israelitas em retirada” da região de Bayada em direção a Tayr Harfa, depois de o Hezbollah ter afirmado ter destruído seis tanques Merkava israelitas e disparado quatro salvas de rockets contra as tropas israelitas estacionadas a leste da cidade de Khiam.

A 8 de outubro de 2023, o Hezbollah abriu uma “frente de apoio” ao seu aliado palestiniano, alvo de uma ofensiva de retaliação israelita em Gaza.



Ao cabo de um ano de violência transfronteiriça e de ter enfraquecido o Hamas em Gaza, Israel transferiu o foco das operações para o Líbano, lançando uma intensa campanha de bombardeamento a partir de 23 de setembro contra os bastiões do Hezbollah.”, afirmou no domingo Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, que deixa o cargo dentro de dias, sublinhando que a União Europeia está disposta a disponibilizar 200 milhões de euros para ajudar a reforçar o exército libanês.O Ministério da Saúde do Líbano estima que pelo menos 3.754 pessoas foram mortas no país desde outubro de 2023, a maioria das quais desde setembro deste ano.

Onze mortos na Faixa de Gaza

Na outra frente de combate das forças israelitas, a Faixa de Gaza, onze palestinianos morreram em ataques.Este hospital é um dos últimos ainda a funcionar parcialmente no território palestiniano, que está mergulhado numa catástrofe humanitária.

Médio Oriente na agenda do G7

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reúnem-se esta segunda-feira, perto de Roma, para dois dias de conversações centradas no conflito no Médio Oriente, na presença dos seus homólogos regionais.Os trabalhos terão início segunda-feira à tarde, na presença do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, com a primeira sessão dedicada à situação no Médio Oriente e no Mar Vermelho, cinco dias depois de os Estados Unidos terem voltado a vetar o cessar-fogo em Gaza no Conselho de Segurança da ONU.“Com os parceiros, serão discutidos os meios de apoiar os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza e no Líbano, iniciativas para apoiar a população e a promoção de um horizonte político credível para a estabilidade da região”, afirmou o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros num comunicado de imprensa.A Itália, que detém a presidência rotativa do grupo dos sete países mais desenvolvidos (França, Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Itália), incluiu na agenda desta reunião uma sessão de diálogo alargada aos ministros da Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Catar, bem como ao secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit.

c/ agências