Líderes da União procuram autonomia da defesa europeia após reeleição de Trump

Na quarta-feira, ainda com os olhos do mundo postos nas eleições para a Presidência dos Estados Unidos, as forças russas lançaram um ataque com drones em Kiev. Pouco depois, a Rússia atacou também na região de Zaporizhzhia, provocando quatro mortos e deixando 18 pessoas feridas., denunciou o governador Ivan Fedorov nas redes sociais, segundo a agência francesa AFP.Confirmando os ataques, o presidente ucraniano apelou mais uma vez aos aliados ocidentais da Ucrânia para que forneçam sistemas de defesa antiaérea para combater os bombardeamentos russos.

Rússia avisa Ocidente

Os bombardeamentos aconteceram no mesmo dia em que o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, disse que, disse Shoigu, numa reunião de oficiais de segurança dos países vizinhos da Rússia.Em Kiev surgem receios sobre o apoio de Washington com a nova Administração de Donald Trump. Também na União Europeia se teme que o presidente reeleito obrigue Kiev a negociar com Moscovo em condições muito desfavoráveis.O futuro do apoio dos aliados à Ucrânia e a possibilidade de negociações com a Rússia foram tema, aliás, nos últimos dias.As autoridades ucranianas têm expressado otimismo quanto ao apoio contínuo de uma Casa Branca governada por Trump.Volodymyr Zelensky divulgou, nas redes sociais, que contactou Trump na quarta-feira à noite para o felicitar pela “vitória histórica e decisiva”., escreveu na rede social X, o presidente norte-americano.Os líderes europeus têm tentado apelar à união, pedindo a Donald Trump que mantenha o apoio dos EUA à Ucrânia e evite uma guerra comercial quando regressar à Casa Branca. Reunidos em Budapeste para dois dias de negociações, promovidos pelo primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, os 27 chefes de Estado e de governo da UE foram acompanhados na quinta-feira por outros 20 líderes da Comunidade Política Europeia, incluindo o presidente da Ucrânia.Nesse sentido, o presidente do Conselho Europeu defendeu uma União Europeia “dona do seu destino” com competitividade económica face aos Estados Unidos. Falando aos jornalistas à chegada a estas reuniões de alto nível na capital húngara, Charles Michel defendeu que a UE deve “aprofundar os laços com os Estados Unidos”, mas, apesar de ter “muito em comum” com Washington, Bruxelas deve ser mais autónoma., acrescentou.Já sobre a Ucrânia, Charles Michel vincou que,

A presidente da Comissão Europeia considerou, por sua vez, que o bloco europeu deve manter a unidade.







“Mostramos que a Europa pode assumir a responsabilidade ao permanecer unida – mostramos isso durante a pandemia e a crise energética”, disse Ursula von der Leyen, acrescentando que estava ansiosa para trabalhar com Trump novamente “de uma boa maneira (…) para fortalecer o vínculo transatlântico”.





Sobre a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, afirmou:O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que a União Europeia “não delegue” a sua segurança aos Estados Unidos, quando espera que o novo presidente norte-americano se foque “nos interesses” do país., disse Emmanuel Macron.Macron falou com Trump, após a reeleição e admitiu que acredita que o novo presidente “defenderá os interesses americanos e é legítimo”.Dirigindo-se aos homólogos da Europa, o responsável exortou: “Nós temos de estar preparados para defender os interesses dos europeus. Essa é a nossa questão e essa deve ser a nossa prioridade”., adiantou o chefe de Estado francês.Um total de 48 participantes – incluindo responsáveis de quatro instituições e de 44 países – juntaram-se em Budapeste para a quinta cimeira da Comunidade Política Europeia. Entre os líderes das instituições estão as presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, bem como o líder do Conselho Europeu, Charles Michel e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. A esta lista acresce o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.