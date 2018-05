Líderes das Coreias reúnem-se em encontro surpresa

RTP26 Mai, 2018, 13:21 / atualizado em 26 Mai, 2018, 13:58 | Mundo

"Ambos os líderes trocaram opiniões para que a cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos seja bem sucedida”, confirmaram este sábado as entidades sul-coreanas | Reuters

Foi com secretismo e discrição que decorreu o segundo encontro entre Moon Jae-in e Kim Jong-un junto à zona desmilitarizada que separa as duas Coreias. O encontro foi encoberto até ao último minuto pelas autoridades e decorreu na cidade de Panmunjom, entre as 15h00 e as 17h00 locais (entre as 7h00 e as 9h00 em Portugal Continental).



“Ambos os líderes trocaram opiniões para que a cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos seja bem sucedida”, confirmaram esta manhã as autoridades sul-coreanas.





O balanço sobre as conversações de sábado será feito já este domingo pelo Presidente sul-coreano.







Na quinta-feira, um dia depois de ter anunciado o cancelamento da cimeira de Singapura, o Presidente norte-americano Donald Trump voltou a abrir a porta à realização da cimeira histórica com o líder norte-coreano a 12 de junho, como tinha sido anunciado anteriormente.

“Muito boa notícia receber esta afetuosa e produtiva declaração da Coreia do Norte. Em breve veremos onde nos poderá levar, esperançosamente, para uma prosperidade e paz duradouras. Só o tempo (e o talento) dirá!”, escreveu Donald Trump no Twitter.







Ainda que tenha "lamentado" a decisão "repentina e unilateral" de Donald Trump de cancelar a cimeira, o responsável norte-coreano tinha adotado um tom concliatório na reação oficial





"Reiteramos aos EUA a nossa determinação de nos sentarmos cara a cara, a qualquer momento e de todas as formas, para resolver este problema", disse Kim Kye-gwan, primeiro vice-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano







A realizar-se, esta cimeira terá como principal foco o tema da desnuclearização das Coreias e a resolução das tensões regionais. Durante a semana, Donald Trump tinha decidido cancelar a cimeira de 12 de junho, em Singapura, com o líder norte-coreano, um encontro ao mais alto nível que seria inédito na história.





O Presidente norte-americano tinha referido que a cimeira não se poderia realizar devido à "hostilidade aberta" entre as partes em declarações recentes.







Em várias ocasiões durante a última semana que a Coreia do Norte vinha a ameaçar que poderia não comparecer no encontro de Singapura, na sequência das comparações por parte da Administração norte-americana com a aplicação do "modelo líbio", caso Pyongyang não compactuasse com as exigências norte-americanas.





O encontro deste sábado pode representar umnas relações entre as duas Coreias, que se tinham voltado a afastar nas duas últimas semanas. A 15 de maio, a Coreia do Norte decidiu cancelar todos os encontos ao mais alto nível com o vizinho do sul na sequência do que foi percecionado como um conjunto de " provocações ".

"Vamos ver o que acontece. Estamos em conversações com eles. Pode até ser no dia 12", admitiu o Presidente norte-americano, isto depois de ter elogiado a reação “produtiva” e “calorosa” de Pyongyang ao cancelamento da conferência.