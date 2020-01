Luanda Leaks. Governo remete para Banco de Portugal e CMVM

, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, questionado sobre a investigação Luanda Leaks após uma reunião com os homólogos da União Europeia em Bruxelas.

Um consórcio de jornalismo de investigação destapou no domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o título Luanda Leaks, que ilustram esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo.



“À luz da lei portuguesa, as atividades bancárias são reguladas por uma autoridade chamada Banco de Portugal, as atividades relacionadas com o mercado de capitais são reguladas por uma entidade chamada Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. Trata-se de dois reguladores independentes do Governo, portanto o Governo não tem comentários a fazer”, insistiu Santos Silva.Santos Silva disse-se “certo de que quaisquer informações que venham e que contenham indícios de natureza criminal serão investigadas pelas autoridades judiciais e quaisquer informações que venham e que tenham indícios de natureza contraordenacional serão investigadas pelas entidades respetivas”.“A independência vale nos dois sentidos: são independentes do Governo e o Governo também é independente dos reguladores independentes”, acrescentou.“E, já agora, permitam-me que aproveite esta oportunidade para dizer que talvez agora se perceba melhor a insistência do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, desde pelo menos dezembro de 2015, de manter o melhor relacionamento possível com as autoridades angolanas, de manter o nível de relacionamento entre os dois Estados no mais alto dos patamares, porque é justamente esse relacionamento que permite que ambos os países defendam os seus interesses e ambos os países cooperem para que o relacionamento entre as respetivas economias seja bom, porque claro e transparente”, vincou.

De 1980 a 2018

Ao longo de meses, o consórcio jornalístico debruçou-se sobre 356 gigabytes de dados relativos a negócios da filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos entre 1980 e 2018, rumo que desembocou na atribuição a Isabel dos Santos do título de mulher mais rica de África.A título de exemplo, os dados descrevem um esquema de ocultação alegadamente montado por Isabel dos Santos na petrolífera estatal angolana Sonangol, que lhe terá permitido desviar o equivalente 90 milhões de euros para o Dubai.Mostram também que a conta da Sonangol no Eurobic Lisboa, que tem em Isabel dos Santos a maior acionista, foi esvaziada em menos de 24 horas. O saldo ficou negativo um dia após a demissão da empresária.

c/ Lusa