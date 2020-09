Madrid ignora posição do Governo central sobre restrições

As divergências entre o Governo central e o executivo regional de Isabel Díaz Ayuso voltaram a intensificar-se depois de Salvador Illa, ministro espanhol da Saúde, numa atitude sem precedentes, ter participado numa conferência de imprensa onde informou que Ayuso desconsiderou as recomendações do ministério para controlar a grave situação pandémica na região de Madrid.

Esta sexta-feira, a presidente do Governo regional de Madrid, Días Ayuso, anunciou a ampliação das medidas de restrição a oito novas zonas sanitárias na área metropolitana de Madrid, passando assim a ser 45 as áreas com restrições à mobilidade dos cidadãos. Mais de um milhão de habitantes na região ficaram afetados. As medidas estipulam que não é permitida a entrada ou saída destas zonas, exceto para ter acesso a bens essenciais ou ir trabalhar, a lotação nos espaços fechados é reduzida para 50 por cento e os estabelecimentos comerciais e hoteleiros devem fechar às 22h00.





No entanto, Illa esclarece que o Ministério da Saúde propôs ampliar as restrições a toda a cidade de Madrid e a áreas com uma incidência superior a 500 novos casos por 100 mil habitantes, e não de mil novos casos, como foi feito por Días Ayuso. O Governo sugeriu ainda a proibição do consumo em bares em toda a região e a restrição da capacidade de lotação para 50 por cento nas esplanadas de bares e restaurantes. A população também foi instada a “evitar qualquer deslocamento desnecessário”.

Para Illa,considerandoaquelas que foram anunciadas pela presidente do Governo regional de Madrid.

É “essencial que andemos de mãos dadas”

As declarações de Salvador Illa voltaram a abalar as frágeis relações entre as duas administrações, depois de uma aparente trégua política alcançada na altura em que o vice-presidente da comunidade de Madrid, Ignacio Aguado, enviou um pedido de ajuda “urgente ” e apelou a um maior envolvimento do Governo de Sánchez para travar o avanço da pandemia.O presidente do Conselho Geral das Associações Médicas, Serafín Romero, confessou estar “espantado” com estas “divergências políticas”., afirmou, considerando necessário “criar um comando único na Saúde Pública, bem como uma comissão de especialistas independentes para liderar o caminho”., disse, por sua vez, o conselheiro-adjunto regional da Saúde Pública, Antonio Zapatero. “Vou continuar a ter o prazer de trabalhar neste espaço de colaboração, mas deve ser isso mesmo, um espaço de colaboração, e não um espaço de imposição”, sublinhou Zapatero, acrescentando: “Na semana passada decidimos dar um passo em frente. Nada aconteceu de segunda até ontem, quinta-feira, portantoVolto a reclamar critérios homogéneos em todo o Estado espanhol”.O executivo de Días Ayuso já reagiu às acusações do Ministério da Saúde, rejeitando qualquer “imposição” governamental.

Na rede social Twitter, a presidente do governo regional de Madrid defende que as medidas anunciadas “são as adequadas”. “Mais do que confinar Madrid, a nossa missão é ajudar as pessoas”, sublinha Ayuso.





Ayuso já tinha alertado que é preciso “evitar a qualquer custo o desastre económico” de um confinamento completo, considerando que estão ainda "a tempo de evitar" a propagação dos surtos detetados em algumas zonas a toda a comunidade madrilena.



A Comunidade de Madrid, com 6,6 milhões de habitantes, é o epicentro da propagação da Covid-19 em território espanhol, com 210.768 casos confirmados de infeção por Covid-19 e 9.190 óbitos.







Na quinta-feira, Espanha registou mais de dez mil novos casos, ultrapassando o total de 700 mil infetados. O país contabilizou ainda mais 84 óbitos relacionados com a Covid-19, aumentando o total de mortes para 31.118.