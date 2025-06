Maio, mês de temperaturas "invulgarmente elevadas"

1,5ºC é o objetivo climático acordado no Acordo de Paris de 2015.

"Isto pode oferecer uma breve pausa ao planeta, mas é de esperar que o limiar de 1,5ºC volte a ser ultrapassado num futuro próximo devido ao aquecimento contínuo do sistema climático", sublinhou Carlo Buontempo.





A primavera bateu vários recordes climáticos no Reino Unido e uma seca sem precedentes desde há décadas atingiu também a Dinamarca e os Países Baixos durante várias semanas, fazendo temer os rendimentos agrícolas e as reservas de água.

O mesmo se aplica aos oceanos

A saúde dos oceanos está no centro da terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos (UNOC), atualmente a decorrer em Nice.

Os oceanos, que cobrem 70 por cento da superfície da Terra, também atuam como um importante regulador do clima da Terra. As águas mais quentes dão origem a furacões e tempestades mais violentos, com a consequente destruição e inundações.





c/ agências

Os, com uma temperatura média do ar à superfície de 15,79ºC, 0,53ºC acima da média de maio de 1991-2020., utilizada para definir o nível pré-industrial. Este facto interrompe um período de 21 meses em 22 em que a temperatura média global esteve mais de 1,5ºC acima do nível pré-industrial.Embora isso possa oferecer uma breve pausa para o planeta, esperamos que o limite de 1,5ºC seja excedido novamente em um futuro próximo devido ao aquecimento contínuo do sistema climático”, afirmou Carlo Buontempo, diretor do C3S do Copernicus.Segundo o perito, “”.. "Algumas partes da Europa registaram os níveis mais baixos de precipitação e humidade do solo desde, pelo menos, 1979", observam os peritos.. Em maio de 2025, grande parte da Europa Central e Setentrional, bem como as regiões meridionais da Rússia, Ucrânia e Turquia, estavam mais secas do que a média. Partes do noroeste da Europa registaram os níveis mais baixos de precipitação e de humidade do solo desde, pelo menos, 1979.Em maio de 2025, o tempo esteve mais seco do que a média em grande parte da América do Norte, no Corno de África e em toda a Ásia Central, bem como no sul da Austrália e em grande parte da África Austral e da América do Sul.O mês de maio também registou temperaturas à superfície do mar anormalmente elevadas no Atlântico Nordeste, atingindo as mais altas alguma vez registadas, segundo o Copernicus.O mesmo se aplica aos oceanos:, segundo o Copernicus."Grandes áreas do nordeste do Atlântico Norte, que têm registado ondas de calor marinhas, registaram temperaturas de superfície recorde para o mês. A maior parte do Mar Mediterrâneo esteve muito mais quente do que a média", observaram os peritos.