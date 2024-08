Temperatura da agua do mar Mediterrâneo bateu novo recorde

A temperatura média diária da superfície do mar Mediterrâneo chegou praticamente aos 29.º graus. É a mais alta de que há registo. Segundo o Instituto de Ciências Marinhas de Espanha, o recorde anterior de 28,71ºC foi registado em julho do ano passado.

As altas temperaturas estão a ameaçar a vida marinha. Cerca de 50 espécies, incluindo corais e moluscos, foram dizimadas.



Os investigadores alertam que as condições meteorológicas extremas na Europa podem prolongar-se até ao outono por causa do aquecimento do mar Mediterrâneo.



O calor libertado pelas águas pode potenciar tempestades.