Mais de três mil soldados norte-coreanos mortos ou feridos em Kursk, afirma Zelensky

Numa mensagem divulgada na rede social X, o líder ucraniano avançou esta segunda-feira que mais de três mil militares norte-coreanos foram mortos ou ficaram feridos em confrontos com as tropas de Kiev na região russa de Kursk.O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul adiantou que mais de 1.100 soldados norte-coreanos morreram ou ficaram feridos no combate contra as tropas ucranianas.

Segundo a Ucrânia, o exército russo lançou "operações ofensivas intensivas na região de Kursk em meados de dezembro, utilizando ativamente unidades do exército norte-coreano", que já "sofreram pesadas perdas".



Zelensky adiantou ainda que o regime de Pyongyang continua a fornecer mais equipamento militar a Moscovo., alertou o presidente ucraniano.Esta manhã, o Estado-Maior Conjunto sul-coreano indicava que tinha detetado sinais de preparativos por parte da Coreia do Norte no sentido de enviar mais tropas e armas para a Rússia.Nas últimas semanas, milhares de soldados norte-coreanos chegaram à Rússia para apoiar as forças de Moscovo no combate contra as tropas ucranianas. Em novembro, a Coreia do Sul indicava que estariam na frente de guerra entre a Rússia e a Ucrânia cerca de dez mil soldados norte-coreanos.Ao fim de quase três anos desde a invasão russa, a Ucrânia lançou um ataque-surpresa na região russa de Kursk, em agosto. Kiev ainda controla parte deste território.