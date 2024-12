Aviso de Seul. Coreia do Norte prepara-se para enviar mais tropas à Rússia

De acordo com o Estado-Maior Conjunto de Seul, Pyongyang já forneceu lançadores dede 240mm e obuses de 170mm, estando agora a preparar-se para produzir mais drones suicidas para serem enviados para a Rússia., declarou o Estado-Maior.

Estes dispositivos combinam as características de drones e mísseis, sendo projetados para sobrevoar determinada área em busca de um alvo específico, colidindo contra o mesmo e ficando destruídos com o impacto.





O líder norte-coreano salientou em novembro a necessidade da "sua produção em massa rápida e em grande escala".

Os militares sul-coreanos acreditam que, com base na sua experiência de combate contra as forças ucranianas.

"Isto pode levar a um aumento da ameaça militar do Norte contra nós", disse o Estado-maior.







"Com o apoio da Rússia, a Coreia do Norte tentará provavelmente realizar várias provocações estratégicas no próximo ano, como o lançamento de mísseis balísticos intercontinentais e a realização de um teste nuclear para aumentar o seu poder negocial com os Estados Unidos", acrescentou.



Mais de mil soldados norte-coreanos mortos



Kim Jong-un terá já enviado cerca de 12 mil soldados para a Rússia, segundo dados avançados pela Coreia do Sul, Estados Unidos e Ucrânia. Seul adiantou que pelo menos 1.100 desses soldados foram mortos ou feridos na guerra, a maioria na cidade russa de Kursk., indicou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.Na quarta-feira, o comandante-chefe do exército ucraniano, Oleksandre Syrsky, afirmou que, acrescentando que estas últimas já tinham "sofrido pesadas perdas".Confrontada com a invasão de Moscovo há quase três anos, a Ucrânia lançou uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk no início de agosto, a maior ofensiva em território russo desde a Segunda Guerra Mundial, e ainda controla uma pequena parte deste território.A Rússia e a Coreia do Norte assinaram um acordo de defesa mútua, que entrou em vigor no início de dezembro, de acordo com a diplomacia russa. O acordo prevê "assistência militar imediata" em caso de agressão armada por parte de países terceiros.

c/ agências