Manifestantes tomam as ruas e Myanmar apesar da repressão

Várias centenas de engenheiros e estudantes estavam reunidos no norte de Rangum, a capital económica. Não muito longe, perto do quartel-general do banco central, manifestaram-se no meio de veículos do exército, levando cartazes dizendo: "" e "".Outros faziam a saudação com três dedos, como gesto de resistência., mas sem uma presença militar maciça nesta fase, de acordo com a agência noticiosa France-Presse (AFP).No dia anterior, soldados tinham sido destacados para várias cidades e a Internet ficou praticamente cortada durante grande parte da noite, uma escalada da repressão fortemente condenada pela ONU e por várias embaixadas ocidentais.As ligações já foram restabelecidas.

c/Lusa