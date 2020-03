Médico italiano pede que outros países evitem os mesmos erros

De ontem para hoje, as autoridades italianas confirmam mais 189 mortos no país e são agora 1016 no total.



Estão ainda registados mais de 15 mil casos de infeção.

Um médico italiano, ouvido esta tarde pela jornalista Isabel Cunha, da Antena 1, pede a Portugal e a outras países europeus que evitem os erros cometidos em teritório italiano. Este médico continua muito preocupado, com o avanço da pandemia.