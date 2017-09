Merkel abaixo das expectativas, extrema-direita acima

RTP24 Set, 2017, 17:31 / atualizado em 24 Set, 2017, 17:36 | Mundo

As sondagens de boca de urna publicadas no Frankfurter Allgemeine Zeitung, colocam a CDU/CSU folgadamente à frente dos restantes partidos, mas com o amargo de boca de ser o partido que mais votos perdeu (9,0%). Ao parceiro de coligação SPD bastou perder (5,7%) para fazer um dos seus piores resultados de sempre. Continua, porém, na posição de segundo partido e, aritmeticamente, na posição de parceiro suficiente para uma maioria com o partido vencedor, sem intervenção de mais nenhum aliado.

Percentagens da votação total



CDU/CSU - 33,3

SPD - 20,0

AfD - 13,5

FDP - 10,5

Verdes - 9,5

Esquerda - 9,0

A extrema-direita (AfD), a que as últimas sondagens antes do defeso pré-eleitoral davam 11% dos votos, ficou mesmo acima dessa marca impensável há pouco tempo (13,5%), o que representa uma subida notável sobre a sua anterior votação (subida de 8,8%). Ocupa o lugar de terceiro partido mais votado, o que constitui uma novidade absoluta desde os tempos da Alemanha nazi.



Algumas regras de funcionamento do Bundestag foram já alteradas na previsão de uma eventual vaga de fundo da AfD.



Os liberais (FDP), que têm entrado e saído do parlamento, concluem com esta eleição, conduzida pelo jovem e carismático Christian Lindner a sua mais recente travessia do deserto e reentram no Bundestag com 10,5% dos votos. Desse modo, não recuperam apenas o estatuto de partido parlamentar, mas também o de parceiro possível para eventuais combinações governamentais. A sua representação parlamentar não lhe permitirá contudo ser parceiro único. Será sempre necessário mais alguém.