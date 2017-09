"Nazis fora": centenas de alemães na rua contra extrema-direita

Lusa24 Set, 2017, 22:19 / atualizado em 24 Set, 2017, 22:27 | Mundo

Pouco depois do anúncio dos resultados provisórios, que atribuem 13,5% das intenções de voto ao AfD, foram organizadas manifestações espontâneas em frente à sede do partido em Colónia, onde se concentraram cerca de 400 pessoas, em Frankfurt, em Munique e em Berlim.

Na capital alemã, um impressionante cordão policial foi montado para conter a manifestação de menos de mil participantes, concentrados em frente ao salão alugado pelo AfD para a sua noite de eleição, situado em pleno centro de Berlim, segundo a agência de notícias francesa AFP.

Proferindo gritos de "toda a Berlim odeia os nazis", ou "o racismo não é uma alternativa", os manifestantes, na maioria jovens, demonstravam a sua revolta.

A CDU da chanceler Angela Merkel venceu as eleições legislativas de hoje com 33,5% dos votos, seguida dos sociais-democratas do SPD e do partido Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, segundo uma sondagem divulgada pela televisão pública ZDF, após o encerramento das urnas.