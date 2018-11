Merkel ausente na abertura da cimeira do G20 após aterragem de emergência

Lusa30 Nov, 2018, 08:06 / atualizado em 30 Nov, 2018, 08:10 | Mundo

"Não vamos prosseguir hoje a viagem" para Buenos Aires, disse a porta-voz, citada pela agência de notícias francesa AFP, depois de o Airbus da governante ter dado meia-volta quando sobrevoava a Holanda, devido a um problema técnico.



Localizar outro avião oficial disponível, com a correspondente tripulação, para voar diretamente para a Argentina revelou-se impossível, pelo que a dirigente alemã e a sua delegação só seguirão viagem na sexta-feira, indicaram fontes governamentais.



O novo plano de viagem implica que Merkel pernoite em Colónia, viaje de manhã para Madrid com uma parte da sua delegação e aí apanhe um voo comercial regular para Buenos Aires.



O avião oficial em que viajava, um Airbus batizado como "Konrad Adenauer", em homenagem ao primeiro chanceler da República Federal da Alemanha (RFA), partira de Berlim às 19h00 locais (18h00 em Lisboa) e tinha cerca de uma hora de voo quando foi detetado o problema, sobre o espaço aéreo holandês, tendo aterrado em Colónia duas horas após a descolagem.



No aparelho, viajavam juntamente com Angela Merkel o seu ministro das Finanças, Olaf Scholz, e vários elementos da comunicação social, alguns dos quais informaram da anomalia ocorrida e de uma possível mudança rápida de avião, nas suas contas das redes sociais.



O atraso afetará sensivelmente a agenda em Buenos Aires da chanceler alemã, que presidiu à anterior cimeira do G20 (que reúne as 20 economias mais desenvolvidas do mundo), realizada em Hamburgo.



Merkel tinha agendados vários encontros bilaterais, entre os quais com os Presidentes argentino, Mauricio Macri, russo, Vladimir Putin, e norte-americano, Donald Trump.



Estes encontros iriam realizar-se entre sexta-feira e sábado e neles deveriam ser abordados diversos temas, não necessariamente relacionados com a agenda do G20, indicaram fontes oficiais.



O contexto da reunião com Trump são as tensões comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos, ao passo que a reunião com Putin é motivada pela nova crise com a Ucrânia.



A chefe do executivo alemão manterá também encontros com o Presidente chinês, Xi Jinping, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.