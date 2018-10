Merkel não se recandidata à liderança da CDU e vê necessidade de novo capítulo na Alemanha

RTP29 Out, 2018, 12:46 / atualizado em 29 Out, 2018, 13:29 | Mundo

É o início do fim de um ciclo político na Alemanha. Angela Merkel, líder da CDU há mais de 18 anos e chanceler alemã desde 2005, anunciou esta segunda-feira que não se vai recandidatar à presidência do partido nem concorrer às próximas eleições legislativas de 2021.







"Não me vou recandidatar à presidência da CDU no próximo congresso do partido em dezembro. (...) E este quarto mandato será o último como chanceler alemã. Nas eleições de 2021 não serei candidata a chanceler, nem candidata ao Bundestag, (...) nem a qualquer cargo político", afirmou Angela Merkel.







A informação já tinha sido avançada durante a manhã por várias agências internacionais e pela comunicação social alemã, que se referiam a uma reunião da direção partidária da CDU, esta manhã, onde a decisão terá sido comunicada.







Na conferência desta tarde, Angela Merkel reconheceu que a decisão de não concorrer novamente à liderança partidária foi tomada ainda antes do interregno parlamentar deste verão e que planeava anunciá-la na próxima semana.







O resultado das eleições regionais de Hesse terão motivado esta antecipação. A chanceler reconheceu que o resultado eleitoral deste domingo foi "dececionante" e que poderia ter sido melhor com uma conjuntura diferente ao nível federal, reconhecendo que o Governo nacional "perdeu credibilidade" com os resultados regionais e que é necessário abrir "um novo capítulo" na vida do partido e da coligação.







No entanto, Angela Merkel mencionou também os resultados nas eleições regionais da Baviera, onde o partido a CSU, partido irmão da CDU, sofreu uma pesada derrota eleitoral há duas semanas, tendo perdido a maioria absoluta nas eleições regionais. "Assumo as responsabilidades pelo que aconteceu desde a eleição federal do ano passado", afirmou.







Merkel encara estes resultados como "uma motivação" para repensar a situação e que, perante as circunstâncias, teria de haver alterações. A sua saída, sublinha, será "uma oportunidade", uma vez que a CDU não escolhe um novo líder há 18 anos.







