Mil dias de guerra na Ucrânia. "Já ninguém tem medo"

Os ucranianos estão há mil dias sob a invasão da Rússia. A data assinala-se esta terça-feira com uma sessão extraordinária, no Parlamento Europeu, que vai contar com um discurso em vídeo do presidente Volodymyr Zelensky, a partir da Ucrânia.



Entretanto, os bombardeamentos russos sucedem-se e voltaram a matar. Uma criança está entre as sete vítimas mortais de um ataque russo efetuado nas últimas horas no noroeste da Ucrânia.



O ataque com um drone aconteceu numa zona residencial da região de Sumy, que fica perto da fronteira com a Rússia.



Para além dos sete mortos, as autoridades militares ucranianas registam também 12 feridos na pequena cidade de Lukiv.



