Militares israelitas proíbem libaneses de rumarem ao sul do país

Assim que o cessar-fogo entrou em vigor, na madrugada de quarta-feira, dezenas de milhares de residentes deslocados apressaram-se a regressar às suas casas no sul e leste do Líbano, bem como nos subúrbios a sul de Beirute, redutos do Hezbollah.“As IDF (Forças de Defesa Israelitas) não têm a intenção de vos atingir e, portanto, estão proibidos neste momento de regressarem às suas casas a partir desta linha sul até novo aviso”, sublinhou.Israel disse ter atingido, na quinta-feira, o que apelidou de "suspeitos" com veículos que chegaram a várias áreas da zona sul, considerando que era uma violação da trégua.Os militares israelitas anunciaram também que a força aérea atacou uma instalação utilizada pelo Hezbollah para armazenarde médio alcance no sul do Líbano, o primeiro ataque deste tipo desde que o cessar-fogo entrou em vigor.O Hezbollah, por sua vez, acusou Israel de estar a “atacar aqueles que regressam às aldeias fronteiriças”.A troca de acusações evidenciou a fragilidade do cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos e pela França para pôr fim ao conflito. Apesar disso, o acordo mantém-se em vigor.

Netanyahu ameaça com “guerra intensiva”

“Se necessário, instruí” o exército a levar a cabo, “no caso de uma violação do cessar-fogo, uma guerra intensiva”, declarou Netanyahu.Na quarta-feira, no dia da implementação da trégua, o primeiro-ministro israelita já tinha alertado que Israel mantinha “total liberdade de ação militar”, avisando que não hesitará em voltar a atacar se o Hezbollah violar qualquer parte do acordo.O acordo de cessar-fogo foi mediado pelos Estados Unidos e pela França e implica a retirada das forças israelitas do Líbano num prazo de 60 dias.Por outro lado, o movimento xiita libanês Hezbollah compromete-se a ir para norte do Rio Litani, uma fronteira estabelecida no final da última guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006. Assim, os dois países libertam uma faixa que será patrulhada pelo exército libanês e pelos capacetes azuis da UNIFIL.Segundo o acordo, o exército libanês deve também enviar 5.000 soldados para o sul do país.O exército libanês continua a deslocar-se para o sul do país, onde está a “instalar postos de controlo”, disse uma fonte militar à AFP na quinta-feira, especificando que os soldados não estão “a avançar para áreas onde o exército israelita ainda está presente”.

c/agências