Ministro da Defesa de Israel. Hamas tem de aceitar plano de Witkoff sob pena de ser "aniquilado"

Os assassinos do Hamas terão agora de escolher: aceitar os termos do 'acordo Witkoff' para a libertação dos reféns — ou serem aniquilados", disse Katz em comunicado, referindo-se à proposta de tréguas do enviado dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, sobre a qual o movimento islamista palestiniano manifestou reservas. Israel assinou na quinta-feira a prosposta de Witkoff antes dela ser apresentada ao Hamas. ", disse Katz em comunicado, referindo-se à proposta de tréguas do enviado dos EUA para o Médio Oriente, Steve Witkoff, sobre a qual o movimento islamista palestiniano manifestou reservas.





Um dirigente do grupo que governa o enclave desde 2007 considerou quinta-feira à noite que o documento não respondia às suas exigências e à defesa do povo de Gaza, ao contrário de outra proposta anterior que o Hamas havia aceitado mas que Israel rejeitou.





o Hamas estava a estudar "com responsabilidade" o documento.



A impaciência israelita manifestou-se igualmente na manhã de sexta-feira, quando o ministro israelita da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir (extrema-direita), afirmou que "é altura de entrar na Faixa de Gaza com toda a força necessária", depois de o movimento palestiniano Hamas ter manifestado reservas quanto à nova proposta americana de cessar-fogo.



De acordo com a media israelitas e árabes, o plano norte-americano para um cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza inclui a libertação de 28 reféns israelitas – vivos ou mortos - na primeira semana e a libertação de 125 prisioneiros palestinianos condenados a prisão perpétua e os restos mortais de 180 palestinianos mortos.

A mesma fonte referiu contudo queA impaciência israelita manifestou-se igualmente na manhã de sexta-feira, quando o ministro israelita da Segurança Nacional,, depois de o movimento palestiniano Hamas ter manifestado reservas quanto à nova proposta americana de cessar-fogo.“Primeiro-ministro, depois de o Hamas ter rejeitado mais uma vez o acordo proposto, não há mais desculpas (...). Já perdemos demasiadas oportunidades. É altura de entrar com toda a força necessária, sem pestanejar, para destruir e matar totalmente o Hamas” na Faixa de Gaza, afirmou Gvir, em hebraico, nas redes sociais.De acordo com a media israelitas e árabes, o plano norte-americano para um cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza inclui a libertação de 28 reféns israelitas – vivos ou mortos - na primeira semana e a libertação de 125 prisioneiros palestinianos condenados a prisão perpétua e os restos mortais de 180 palestinianos mortos.





com agências

De acordo com o plano, o cessar-fogo de 60 dias poderá ser prolongado se as negociações para um cessar-fogo permanente não forem concluídas dentro do período estabelecido.