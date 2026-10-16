Modelo "Suíça plus". Reino Unido poderá regressar rapidamente à União Europeia

Bernd Lange salientou que a União Europeia sente falta da participação britânica no processo de tomada de decisões, dado o historial do país na promoção dos mercados abertos e da democracia.

A Suíça não é membro da União Europeia, mas, no ano passado, assinou um novo acordo-quadro que consolida o seu “acesso sem atritos” ao mercado único, através de mais de 100 acordos específicos.

Isto garante ao país o acesso ao mercado de eletricidade da União Europeia, a programas espaciais, ao programa Erasmus e ao programa de investigação “Europa Digital” (Digital Europe), para além da participação no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Cimeira entre UE e Reino Unido em novembro



Lange manifestou ainda apoio à exigência de Andy Burnham para que a União Europeia não exclua o Reino Unido da legislação Made in Europe (Feito na Europa) — uma medida que, caso contrário, impediria os fornecedores britânicos de participar em concursos públicos e em certos contratos corporativos, como o fornecimento de frotas de veículos.



Excluir o Reino Unido do Made in Europe poderá, ainda, desencadear uma disputa jurídica em torno do acordo de comércio e cooperação que permite a venda de produtos britânicos no mercado único europeu, sem barreiras, desde que cumpram as normas do bloco.