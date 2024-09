Montenegro em Mineola. "Somos um aliado dos Estados Unidos"

Saul Loeb - AFP

Um compromisso assumido pelo primeiro-ministro, na noite de terça-feira, à chegada a território norte-americano.



Antes da presença na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, o chefe do Governo rumou a Mineola, em Long Island, onde existe uma comunidade portuguesa. O repórter João Alexandre, enviado especial da Antena 1 aos Estados Unidos, acompanhou esta visita.



Esta quarta-feira, o primeiro-ministro português tem uma agenda preenchida em Nova Iorque, na Assembleia geral da ONU. Além do encontro com António Guterres, Luís Montenegro vai estar presente numa iniciativa organizada pelo presidente ucraniano Volodimyr Zelensky, com os países que subscreveram acordos de segurança com a Ucrânia.