Morte de Ismail Haniyeh. Retaliação contra Israel com luz verde do líder supremo do Irão

, afirmaram os três funcionários iranianos, dois dos quais membros da Guarda Revolucionária.

O Irão e o Hamas acusaram Israel do assassínio. Israel, que está em guerra com o Hamas na Faixa de Gaza, não reconheceu nem negou ter assassinado Haniyeh, que estava em Teerão para a tomada de posse do novo presidente do Irão. Israel tem um longo historial de matar inimigos no estrangeiro, incluindo cientistas nucleares ou comandantes militares iranianos.

Ao longo de quase dez meses de guerra em Gaza, o Irão tem tentado encontrar um equilíbrio, pressionando Israel com um aumento acentuado dos ataques dos seus aliados e das suas forças por procuração na região, evitando ao mesmo tempo uma guerra total entre as duas Nações.Em abril, o Irão fez o seu maior e mais ostensivo ataque a Israel em décadas de hostilidades, lançando centenas de mísseis eem retaliação após um ataque israelita ao complexo da sua embaixada em Damasco, na Síria, que matou vários comandantes militares iranianos.Os comandantes militares iranianos estarão a considerar outro ataque combinado dee mísseis contra alvos militares nas imediações de Telavive e Haifa, mas farão questão de evitar ataques a alvos civis, acrescentaram os responsáveis iranianos.

Segundo o New York Times, uma opção que está a ser considerada é um ataque coordenado do Irão e de outras frentes onde tem forças aliadas, incluindo o Iémen, a Síria e o Iraque, para obter o máximo efeito.

, afirmaram os responsáveis.Na sua declaração pública sobre a morte de Haniyeh, Khamenei deu a entender que o Irão retaliaria diretamente.As declarações de outros responsáveis iranianos, incluindo o novo presidente, Masoud Pezeshkian, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os Guardas e a missão do Irão na ONU, deixam também claro que o Irão retaliará contra Israel e que invocam o direito de defesa contra uma transgressão da soberania.

O Irão e as forças regionais que o país apoia - o Hamas, o Hezbollah no Líbano, os houthis no Iémen e várias milícias no Iraque - formam aquilo a que chamam o “eixo da resistência”. Os líderes desses grupos estiveram em Teerão para a tomada de posse de Pezeshkian, na terça-feira. Haniyeh foi assassinado cerca das 2h00, hora local, depois de ter participado na cerimónia e de se ter avistado com Khamenei.

Analistas ouvidos peloconsideram que a retaliação iraniana é necessária para vingar a morte de Haniyeh, mas também para dissuadir Israel de matar outros inimigos poderosos, como Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, ou o general Ismail Qaani, o comandante das Forças Quds que supervisiona os grupos militantes fora do Irão.

Funeral de Haniyeh em Teerão

O funeral oficial do líder político do movimento radical palestiniano Hamas começou na madrugada desta quinta-feira no centro da capital.O líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei, preside a uma cerimónia de orações em memória de Ismail Haniyeh, que saudou como “um notável combatente da resistência palestiniana”, antes do seu funeral na sexta-feira no Catar, onde vivia no exílio.Apesar de todas as tentativas de mediação terem falhado, a guerra aumentou as tensões no Médio Oriente entre Israel, por um lado, e o Irão e os seus aliados no Líbano, Iémen, Iraque e Síria, incluindo o movimento islâmico libanês Hezbollah, por outro.

Israel preparado para qualquer cenário

Em conferência de imprensa, na quarta-feira, o primeiro-ministro israelita não comentou a morte do líder político do Hamas. Benjamin Netanyahu quis, todavia, reiterar que quem ameaçar o Estado hebraico pagará um preço alto.O primeiro-ministro israelita considera que o país tinha infligido “golpes severos” aos seus “inimigos” nos últimos dias, mencionando explicitamente a eliminação de Fouad Chokr.

Israel, por seu lado, não fez qualquer comentário sobre o ataque de Teerão.

"Continuamos unidos e determinados a enfrentar qualquer ameaça. Israel cobrará um preço muito alto por qualquer agressão de qualquer horizonte", destacou o chefe do Governo, após realizar uma reunião com o seu gabinete de segurança que durou quase três horas.

Fonte próxima do Hezbollah confirmou à AFP, na quarta-feira, que o corpo de Fouad Chokr foi encontrado sob os escombros do edifício visado, nos subúrbios do sul de Beirute, um reduto do movimento pró-iraniano.

Chokr morreu após um “ataque seletivo” executado pelo Exército israelita contra o quartel-general de um grupo no sul da capital libanesa, Beirute.No seu discurso, Netanyahu deu os parabéns a todos os que participaram na operação.O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, advertiu na quarta-feira que a situação poderia “ficar fora de controlo” após o ataque perto de Beirute.Várias companhias aéreas suspenderam os voos para a capital libanesa. Na quarta-feira, Washington reforçou a sua recomendação de “não viajar” para o Líbano.O Hezbollah, aliado do Hamas, abriu uma frente contra Israel na sua fronteira norte com o Líbano, na sequência do ataque sem precedentes do movimento palestiniano em solo israelita, a 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.O ataque causou a morte de 1.197 pessoas, na sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelitas.

Das 251 pessoas raptadas na altura, 111 continuam detidas em Gaza, 39 das quais morreram, segundo o exército.